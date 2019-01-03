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﻿美股中段跌71點

2019-01-03 列印
　　美國股市元旦後開市下挫，杜指報中段二三二五六點，跌七十一點；納指則報六六四二點，升六點。滙控美國預託證券價格見六十三點七五港元，升零點四五港元；騰訊則見三百零九點四三港元，升二點八三港元。

  紐約期金報每盎司一千二百八十九美元，升七點七美元；紐約期油則報每桶四十七點六美元，升二點一九美元。
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