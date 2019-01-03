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港進入冬季流感高峰期

2019-01-03 列印
　　衞生署衞生防護中心宣佈香港已進入冬季流感季節，又預計未來數星期流感的活躍程度會上升。

　　衞生防護中心總監黃加慶昨日表示，今季流感疫苗與現時流行的病毒相類似，沒顯示出現病毒飄移，又稱去年疫苗接種率比前年顯著上升。當中以六歲至十二歲接種率最高，近五成；另六個月至十二個月幼童接種率亦升近四成。

　　黃加慶又指，香港的季節性流感，佔八成都是H1甲型流感，對小朋友威脅較大。

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