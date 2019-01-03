  • 2019年1月3日 星期四
  • 15º
  • 88%
熱門： 幸福堂元旦麥當勞加價倒數

日報新聞 > 港聞

大媽打尖 小巴乘客妙計應付

2019-01-03 列印
　　日前有一名女子坐小巴涉打尖，最終被司機及車上乘客合力驅趕，更有人施計成功逼她落車。facebook專頁「哈弟Hadee─我由乜乜徒步到乜乜」帖文指前日凌晨兩時許，在荃灣等小巴時，約有四十至五十人排隊等車。小巴到站後，一名女子突然衝上車，司機大聲喝止，更指「望住你打尖，後面排緊咁多人你見唔到㗎？」，並要求她落車排隊。

　　怎料該名中年女子隨即取出八達通拍卡並坐下。司機見狀，熄匙堅持不開車，又指她是「慣犯」。其他乘客沒怪責司機，反而團結地要求該名大媽下車。雙方擾攘後，其中一名乘客拿走女子的電話後，衝落車將電話放在地上。樓主指，該名女子一度站在車門樓梯大叫「把手機還我」，最後唯有落車。樓主指，「佢離開架車嗰刻，司機極速撻匙開車。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd