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大埔吊臂車輾斃過路漢

2019-01-03 列印
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　　大埔發生奪命車禍，昨午五時許，一輛吊臂車沿運頭街駛至近大明里時，撞倒一名五十八歲柳姓男子，並將其輾過。多名途人見發生車禍報警。警方及救護員接報趕至，證實事主已傷重死亡。警員封鎖現場路面及用帳篷將屍體蓋着，三十八歲司機現場協助調查後，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。意外原因警方仍在調查中。

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