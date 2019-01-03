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33%受訪者關注樓價高企

2019-01-03 列印
■民建聯建議政府重推特別信貸保證計劃。
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　　民建聯昨日發表「迎接新一年　靈活應對穩經濟」調查報告，於去年十一月三十日至十二月八日以電話隨機抽樣訪問五百六十七位十八歲以上人士，以了解市民在過去一年的個人及社會發展情況，及對新一年的期望。

　　三成三受訪者認為香港去年整體經濟表現「中規中矩」，並認為今年最需要解決樓價高企問題。該黨指，市民的看法受中美貿易糾紛、股市及樓市回落等因素影響，因此建議政府重推特別信貸保證計劃。

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