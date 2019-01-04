﻿８０部門開放650項數據 車位 天氣 睇醫生 上網一線通

政府資訊科技總監林偉喬與六個部門召開記招（小圖），參與部門包括地政總署、運輸署、天文台、醫管局、金管局及教育局等，首年開放新數據集逾六百五十個，預計至今年年底「資料一線通」網站上的數據集數目，會由現時約三千三百個增至近四千個，供公眾免費使用。
可查急症室門診輪候時間
新增數據集涵蓋不同範疇，如運輸署提供香港主要道路實時數據，以及車位資訊實時數據，咪錶車位空置情況則明年開放；醫管局計劃今年三月每季更新專科門診新症輪候時間、預約手術輪候時間，及每十五分鐘公佈各醫院急症室等候時間。天文台今年六月開放氣象實時數據、地理空間數據等；教育局亦將研究開放跨境學童人數，以及公立學校空缺學額，方便查閱。
首年開放的新數據集超過六百五十個，惟部份數據為機讀格式，用意是方便程式開發或大數據分析，一般市民無法讀取理解。林偉喬表示政府將於年底推出城市儀錶板，顯示各種實時數據。
有部份政府部門僅發放「水份資訊」如新聞稿、網誌等。資訊科技界立法會議員莫乃光認為，政府開放更多數據是進步的做法，可考慮提供更多實時數據，方便市民查閱。他亦關注如何督促各政府部門公開數據，避免以私隱為由拒絕開放，莫乃光認為督導委員會應予以監督，令各部門互相配合。立法會醫學界代表陳沛然則謂，政府講開放數據等同「嘥氣」，如勞福局、食衞局及醫管局資料都不互通：「路面實時資訊Google都有，政府就話港鐵data屬於自己，唔肯向政府提供。自己內部都未搞掂，點畀市民使用？」
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，開放的數據有沒有用處，須視乎數據的深入程度；他以交通數據為例，日本和台灣的數據非常深入，市民能隨時查閱不同巴士、鐵路的行車時間和位置，相比之下，香港現時的數據較為淺薄。