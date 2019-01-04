﻿８０部門開放650項數據 車位 天氣 睇醫生 上網一線通

政府進一步開放數據，資訊科技總監辦公室公佈八十多個部門去年底推出首份年度開放數據計劃，料今年會在「資料一線通」網站開放新數據集，讓公眾免費瀏覽及使用，但部份數據如某區停車場實時空置車位數目為機讀格式，市民無法理解。資訊科技總監林偉喬解釋，此為方便程式開發或大數據分析，政府將於年底推出城市儀錶板（Dash box），以向市民顯示實時數據。



政府資訊科技總監林偉喬與六個部門召開記招（小圖），參與部門包括地政總署、運輸署、天文台、醫管局、金管局及教育局等，首年開放新數據集逾六百五十個，預計至今年年底「資料一線通」網站上的數據集數目，會由現時約三千三百個增至近四千個，供公眾免費使用。



可查急症室門診輪候時間



新增數據集涵蓋不同範疇，如運輸署提供香港主要道路實時數據，以及車位資訊實時數據，咪錶車位空置情況則明年開放；醫管局計劃今年三月每季更新專科門診新症輪候時間、預約手術輪候時間，及每十五分鐘公佈各醫院急症室等候時間。天文台今年六月開放氣象實時數據、地理空間數據等；教育局亦將研究開放跨境學童人數，以及公立學校空缺學額，方便查閱。



首年開放的新數據集超過六百五十個，惟部份數據為機讀格式，用意是方便程式開發或大數據分析，一般市民無法讀取理解。林偉喬表示政府將於年底推出城市儀錶板，顯示各種實時數據。



有部份政府部門僅發放「水份資訊」如新聞稿、網誌等。資訊科技界立法會議員莫乃光認為，政府開放更多數據是進步的做法，可考慮提供更多實時數據，方便市民查閱。他亦關注如何督促各政府部門公開數據，避免以私隱為由拒絕開放，莫乃光認為督導委員會應予以監督，令各部門互相配合。立法會醫學界代表陳沛然則謂，政府講開放數據等同「嘥氣」，如勞福局、食衞局及醫管局資料都不互通：「路面實時資訊Google都有，政府就話港鐵data屬於自己，唔肯向政府提供。自己內部都未搞掂，點畀市民使用？」



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，開放的數據有沒有用處，須視乎數據的深入程度；他以交通數據為例，日本和台灣的數據非常深入，市民能隨時查閱不同巴士、鐵路的行車時間和位置，相比之下，香港現時的數據較為淺薄。