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煥然懿居入表 家長代子女供樓

2019-01-04 列印
■不少市民昨早九時前到大角咀的「市建一站通」領取表格及交表。
■謝太表示，她不少朋友的子女因未能置業而推遲結婚，以及生育。
■鄧先生參觀示範屋後稱，一房單位較好用，但無地方放洗衣機。
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　　市建局首個港人首置上車盤「煥然懿居」，四百五十個單位以市價六二折發售，昨日起至本月二十三日接受申請，吸引大批市民一早前往領取表格，當中不乏擔憂子女難上車的父母，有人稱上車盤售價可以負擔，願幫子女供樓。

　　「煥然懿居」位於馬頭圍道、春田街，合共提供四百九十三個單位，其中四百五十個撥作「港人首次置業」先導項目，實用面積介乎二百六十一至五百零七平方呎，以市價的六二折出售，售價由約三百一十四萬元至六百六十萬元不等，預計三月抽籤決定揀樓次序，六月揀樓，二○二○年中入伙。

　　有市民昨早九時前到大角咀福全街「市建一站通」領取表格及交表，多人表示為子女取表。有家長心痛地指，子女面對住屋問題，租金又昂貴，「煥然懿居」售價吸引，故想入表申請。 市民楊先生表示，準備女兒日後遷往新居，她現有積蓄可以付首期。

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