﻿美股中段瀉580點

美國太空總署探測器「新視野號」日前掠過距離地球六十五億公里的小行星 Ultima Thule。位於馬里蘭州的約翰‧霍普金斯大學應用物理實驗室周三公開首幅它傳送回來的清晰彩色照片，顯示那顆小行星的外形好像地球上小孩子經常愛砌的小雪人。那是兩個圓形的球體，一個較大，一個較小，黏在一起。科學家把較大的一個球體稱為「Ultima」，較細的一個叫做「Thule」。「新視野號」在距離 Ultima Thule 大約十三萬七千公里外，拍攝到這幅珍貴照片。 估計當這顆小行星形成初期，兩個球體便黏在一起，或者在形成後不久便黏在一起。它們以非常緩慢的速度，可能是每小時二至三公里互相靠近，最後成...

2019-01-04