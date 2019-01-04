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﻿美股中段瀉580點

2019-01-04 列印
　　美國周四股市繼續下挫，杜指中段報二二七六五點，跌五百八十點；納指則報六五○六點，跌一百五十九點。滙控美國預託證券價格見六十三點一五港元，跌零點一港元；騰訊則見三百零二點八八港元，跌二點一二港元。紐約期金報每盎司一千二百九十一美元，升六點九美元；紐約期油則報每桶四十六點一一美元，跌零點四三美元。
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