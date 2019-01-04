侵權官司代理勝訴機會小 幸福堂加盟店月中結業

珍珠奶茶連鎖店「幸福堂」的台灣總公司與香港代理商，去年底分別入稟高等法院互告侵權，案件近日有突破性進展。代理商未待審訊率先讓步，前日起中止銅鑼灣店營運，並同意在不承認敗訴的前提下停業至案件審結，且確保兩間分別位於尖沙咀和元朗的加盟店，於本月二十日或以前停業。法官昨進一步下令，代理商須披露已達成的第三方協議和承擔聆訊訟費，更直言代理商勝訴機會渺茫，建議與訟雙方商議取消審訊。



與訟雙方同意，港方代理商晨康國際有限公司及其董事余毅龍，由今月二日起停止以「幸福堂」、「幸福堂 陳家」、「幸福堂 黑糖手炒台灣正宗」等商標，作營銷、分銷、推廣等業務，或對外宣稱代理商獲台灣總公司總裁國際有限公司授予專營權營運，並於兩周內更改代理商旗下門市的註冊名稱，確保不含與「幸福堂」商標相關的詞語。



法官：代理商理據薄弱



另外，代理商承諾於本月二十日或之前，確保所有加盟店停業、移除店內一切印有該商標的服裝、歸還一切載有「幸福堂」商業機密的文件及所有總公司借予代理商的物品。代理商亦不會以「幸福堂」產品的製作工序作任何用途、在港註冊「幸福堂」商標或以此名義另立公司。 法官在庭上指，代理商一方雖獲近一周時間草擬抗辯書，但其理據與早前聆訊時提出的不出兩樣。法官認為，代理商於去年六月簽署商標授權協議時，承認「幸福堂」是台灣總公司開發的品牌，法庭決不接受代理商享有「幸福堂」商譽的說法。此外，代理商未有就侵犯版權等議題抗辯，整體理據薄弱，法庭有理由相信總公司證據充份，案件毋須進入審訊，但訴訟最終如何處理，交由與訟雙方商討。



法官續指，本案反映現行司法體制處理知識產權訴訟的不足。珍珠奶茶及其他同類飲料在本港廣受年輕一輩歡迎，卻因此令不少新產品在短時間內落架，整個品牌在行內的壽命亦難以長久。訴訟一旦延誤，法庭將難以有效保障各方利益。法官期望同類訴訟將來交由專責法官處理，以減少延誤和節省成本。



