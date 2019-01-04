首選皇仁 家長不惜跨區

昨早九時起，有數名家長到皇仁書院交表，其中黎太表示，皇仁是她心中的首選，最欣賞該校人才輩出，尤欣賞校友醫生盧寵茂，又心儀男校，「兒子於去年三月出席皇仁開放日，並和該校師兄聊過，都心儀該校，認為能成為一份子是值得自豪的事。」
為了兒子升中鋪路，黎太自兒子小四起培育其學術及操行，現時就讀荃灣官立小學的兒子維持在全級頭十名的成績，平日有學習奧數、跆拳道及鋼琴考獲八級。日後若獲得皇仁取錄，黎太指不介意跨區上學，「香港好細，況且男孩子不要緊，反正都是搭地鐵。」
政府進一步開放數據，資訊科技總監辦公室公佈八十多個部門去年底推出首份年度開放數據計劃，料今年會在「資料一線通」網站開放新數據集，讓公眾免費瀏覽及使用，但部份數據如某區停車場實時空置車位數目為機讀格式，...
2019-01-04
中國嫦娥四號探測器昨天上午十時二十六分在月球背面南極艾特肯盆地內的馮·卡門撞擊坑着陸，是首次有人類探測器於月背軟着陸。新華社報道，經過約三十八萬公里、二十六天的漫長飛行，一月三日，嫦娥四號進入距月面十五公里的落月準備軌道。 北京航天飛行控制中心大廳內，隨着現場工作人員一聲令下，嫦娥四號探測器從距離月面十五公里處開始下降，探測器的速度逐步從相對月球一點七公里每秒降為零。 在六到八公里處，探測器進行快速姿態調整，不斷接近月球；在距月面一百米處開始懸停，對障礙物和坡度進行識別，並自主避障；選定相對平坦的區域後，開始緩速垂直下降。最終，在反推發動機和着陸緩衝機構的「保駕護航」下，...
2019-01-04
美國太空總署探測器「新視野號」日前掠過距離地球六十五億公里的小行星 Ultima Thule。位於馬里蘭州的約翰‧霍普金斯大學應用物理實驗室周三公開首幅它傳送回來的清晰彩色照片，顯示那顆小行星的外形好像地球上小孩子經常愛砌的小雪人。那是兩個圓形的球體，一個較大，一個較小，黏在一起。科學家把較大的一個球體稱為「Ultima」，較細的一個叫做「Thule」。「新視野號」在距離 Ultima Thule 大約十三萬七千公里外，拍攝到這幅珍貴照片。 估計當這顆小行星形成初期，兩個球體便黏在一起，或者在形成後不久便黏在一起。它們以非常緩慢的速度，可能是每小時二至三公里互相靠近，最後成...
2019-01-04
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級營業經理蔡英任表示，荃灣爵悅庭南爵軒高層D室，面積461方呎，議價後以710萬成交，呎價約15401元，買家為區內分支家庭。原業主於15年以約596萬購...
2019-01-04
外匯市場昨日出現「閃崩閃漲」，澳元急挫日圓急升，加上蘋果變相發盈警，其股價昨早段曾大跌逾一成，投資者對美股憂慮加劇，拖累杜指周四曾急挫677點，見22668點；納指和標指亦分別大跌超過2%。 ...
2019-01-04
基羅納今季西甲客戰表現絕不失禮，尤其前鋒史杜安尼客場入球數字更勝主場，這名烏拉圭射手在今晚西甲可望延續腳風，在防守甚差的利雲特身上繼續數胡，領軍反客為主全取三分，直取客勝。（Now632台周六凌晨2:00直播） 基羅納今季八次西甲遠征有十二分，客戰成績甚至比馬德里體育會及皇家馬德里優勝，期間更曾經2:2逼和巴塞隆拿，表現絕不失禮。該隊前鋒史杜安尼應記一功，此子今季西甲十一球士哥，當中六球於客場取得，這名卅二歲烏拉圭國腳有信心在今晚再下一城︰「一九年我的願望就是不斷取得入球，為球隊爭取最多分數。」加上，中場柏度樸路及守將蒙尼沙已經復操，可為球隊提供更充足兵源。 利雲特...
2019-01-04
寒天最怕洗澡，事關浴室又濕又凍！日本品牌推出窗口式浴室寶，備有溫暖沐浴（Warm Bath）模式，準時釋出暖氣預熱浴室並維持暖度，沐浴後會自動轉為抽氣功能，去除浴室悶熱感，超實用！ 文：阿卓爸爸圖：黃...
2019-01-04
梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio 2011年結婚，兩人嘅愛情結晶品喺15年2月誕生，千金Sofia（祈淑菲）出世時已手長腳長，遺傳晒父母嘅高挑身材。日前一連兩日，本報撞見Gigi兩夫婦帶3...
2019-01-04
政府推新措施，虎頭蛇尾又添一例。《施政報告》在二○一一年提倡本港推廣電動車，成立三億元「綠色運輸試驗基金」，資助的士行業轉用電動的士，八年下來，成效如何？原來最後一部電動的士已於去年十月被車主送入劏車場解體，正式為電動的士試驗計畫上句號，公帑花了，一事無成，公眾要給官員一個感歎號！究竟為何如此失敗？官方必須好好檢討，不要重蹈覆轍。 推廣電動車，願景是減少汽車廢氣排放，以達到環保目的，但執行起來，無財不行，政府成立三億元基金資助的士業換車，只是起步，以後應按試用經驗和技術發展，持續提供更多資助，才能成事。 然而事與願違，據的士業界指出，電動的士電池續航力不足，行駛約百多公里就...
2019-01-04
昨晨接近七時左右，楊明綸策騎第四場呂廄初出馬「南莊瑞寶」出操，可是馬兒在隧道內拋下騎者，並獨自走回機坪，幸而很快便被在場的馬房工作人員捉回，而因其奔跑的路程甚短，也證實並無受傷，於是楊明綸可重新上馬到大圈快跳。「南莊瑞寶」今仗賽事由楊明綸操足而臨，而呂健威已連續十二次賽事無馬贏，必有一出即拼的決心。 馬場浮世繪
2019-01-04