首選皇仁 家長不惜跨區

中一自行分配學位昨日起接受學生申請，近年升中適齡人口回升，教育局預料明年有約五萬三千六百人參與派位，較去年增約三千三百人。不少家長到港島傳統名校官立中學皇仁書院交表，有家長表示不介意兒子日後跨區上學。



昨早九時起，有數名家長到皇仁書院交表，其中黎太表示，皇仁是她心中的首選，最欣賞該校人才輩出，尤欣賞校友醫生盧寵茂，又心儀男校，「兒子於去年三月出席皇仁開放日，並和該校師兄聊過，都心儀該校，認為能成為一份子是值得自豪的事。」



為了兒子升中鋪路，黎太自兒子小四起培育其學術及操行，現時就讀荃灣官立小學的兒子維持在全級頭十名的成績，平日有學習奧數、跆拳道及鋼琴考獲八級。日後若獲得皇仁取錄，黎太指不介意跨區上學，「香港好細，況且男孩子不要緊，反正都是搭地鐵。」



