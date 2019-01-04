﻿最後電動的士﻿﻿難逃被劏﻿

香港最後一架電動的士去年十月難逃被送到劏車場的命運，車主黃先生接受英文《虎報》訪問時透露，他花逾三十萬元購入比亞迪純電動的士，因電池出問題，若更換要花十六萬，加上沒有政策補助，於是決定將電動的士改為私家車代步，但政府表示更改用途需額外繳付三十萬元稅，他無奈下惟有將本港最後一架電動的士拿去劏。



早於二○一一年《施政報告》就提出在本港推廣電動車，並以三億元成立「綠色運輸試驗基金」（下稱基金），每宗申請最多可獲九百萬元的資助，可是參與試驗的電動的士已全部登記改作私家車用途，車主之一的西北區的士司機從業員總會主席黃永忠一樣，將車拿去劏。



英文《虎報》獨家報道指，香港最後一架純電動的士已於去年十月被劏。車主黃永忠於二○一三年透過基金資助，購買比亞迪電動的士。黃出資二十七萬、政府資助三十萬，後因續航力不夠且充電慢，黃將之轉售。後來比亞迪再向他招手，稱新型號已克服技術問題，黃遂再自掏腰包，花逾三十萬購入第二架電動的士。



黃永忠慨歎，第二架電動的士同樣因電池問題，行駛約百多公里就要充電，每次充電需逾一小時，根本不能繼續載客，黃先生決定更換電池，但花費需十六萬，而車輛保用期前年底已到期，政府無任何補助；換言之，這十六萬需「用者自付」。黃先生決定將電動的士轉做私家車：「之前問運輸署，他們說不用打稅，但當我整好石油氣車之後，政府要我繳交三十萬稅。現在唯有『劏』了它。」



比亞迪是「綠色運輸試驗基金」中，唯一港府認可之電動的士供應商。負責人李先生接受本報訪問稱，深圳、澳門等城市已推行電動車，且獲政府支持，如深圳政府興建多個充電站，大型充電站可同時容納逾百架電動的士，電費由政府承擔，「在香港，充電站是比亞迪安裝，投資幾千萬，電費也是我們支付，每月十多萬（充電費約每公里四毫），成本很高。坦白說，政府是完全沒有提供幫助。」