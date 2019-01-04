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乘客趕搭車闖大圍站路軌

2019-01-04 列印
　　東鐵大圍站昨晨發生乘客闖入路軌事件，一名男乘客疑搭車時入錯往紅磡方向月台，當見對面有列車埋站後，疑心急趕搭車跳落路軌至對面月台，登上列車離去。事件導致列車服務一度受阻。

　　港鐵發言人表示，昨晨七時，東鐵大圍站月台長發現一名乘客，從往紅磡方向月台進入路軌範圍，即按動緊急掣停止列車埋站進入路軌，並通知車務控制中心派員搜索及報警。車務控制中心安排列車駛入大圍站時慢駛。

　　警方接報到場，與港鐵職員翻看閉路電視後，證實一名男子走入路軌範圍，並到對面月台後疑乘車離去。事發約二十五分鐘後，人員在確定路軌安全後，車務控制中心恢復列車正常行走。其間列車服務一度受阻。

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