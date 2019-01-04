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今年首宗幼江豚擱淺 屍身嚴重腐爛

2019-01-04 列印
■一條年幼江豚昨日下午被發現在西貢蚺蛇灣岸邊擱淺，屍身已嚴重腐爛。
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　　香港海洋公園保育基金接到報告，一條年幼江豚昨日下午被發現在西貢蚺蛇灣岸邊擱淺，屍身已嚴重腐爛，屬今年首宗江豚擱淺個案，暫未能確定死因。海洋公園保育基金指，擱淺的江豚屬雄性幼年江豚，身長一百三十三厘米，屍身已嚴重腐爛。

　　香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚擱淺個案，可致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片（如有），讓行動組能盡快到場跟進。

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