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僱員再培訓局提供新年大掃除服務

2019-01-04 列印
　　僱員再培訓局「樂活一站」連續第十九年推出農曆新年服務，今年會安排約一千名家務助理，為有需要的家庭提供大掃除、煮團年飯及製作賀年糕點等服務。「樂活一站」建議大掃除服務的時薪是一百一十五至一百四十元，較去年建議時薪高約十元。

　　「樂活一站」經理陳雪琼表示，，預計今個農曆新年，合共會有四千人登記，數字與去年相若。陳雪琼續表示，港島區家務助理人手較少，但由於整個「樂活一站」平台，合共有約兩萬名家務助理，相信人手足以應付服務需求。 家務助理王雪梅預計農曆新年，可以較平日多賺四千至五千元，月薪約一點七萬元，而高峰時間，每日會去三個單位大掃除。

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