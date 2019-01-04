﻿部署進軍海外 工廈光頻種菜術 有機無污獲外國青睞

譚嗣篆（Gordon）被朋友笑稱為「人肉味精探測器」，因為他自小對味精和食物防腐劑過敏，一不小心，即時中招。長大後，Gordon趁政府活化工廈，連同兩位志同道合好友創立Farm 66，研究以光頻水種蔬菜，並利用魚菜共生系統，產出無污染的有機菜，但成功背後的艱辛，不足外人道。記者：李俊儀 攝影：褚樂琪



Gordon自小對味精和防腐劑過敏，對有機食物要求極高。朋友都樂意叫他去餐廳試食，試過餐廳信誓旦旦表示食品中不加任何添加劑，Gordon一邊食，一邊面腫，最後餐廳大廚出來道歉。因個人身體需要，Gordon一直留意食物的來源，而家中露台自種有機蔬菜，自給自足。



政府於一○年推出工廈活化計劃，Gordon望着家裏的蔬菜，萌生在工廈種有機菜的念頭。趁着這個政策機會，他和朋友一三年創立Farm 66，並開始在工廈做光譜種菜實驗。由於本地沒有先例，他沒法參考他人的經驗，身邊的人亦不能理解他的想法，家人甚至疑惑是城市規劃碩士的他，為何不加入政府，找一份薪高糧準的鐵飯碗。他落戶的觀塘工廈，看更更不懂何謂光譜實驗，引來警察上門一看究竟。



創辦人味精過敏 重視食物來源



Farm 66三位創始人背景不一，正是這種「異」，成就三人的「同」。Gordon大學讀建築，碩士讀城市發展，因自身學歷，令他對系統的外型設計以及種植都有一套看法。另一拍檔，讀化工出生，曾在任職咖啡師，令他對水質有一定的研究。另一人修讀電子工程，在光譜種植的研究功不可沒。三人各展所長，共同創出Aquaponics系統，於一四年成功申請專利。



Aquaponics系統利用不同光頻對植物的印象，在無土栽培下，使植物生長成理想的狀態。Gordon一臉得意地介紹：「我們利用LED燈，是全港首個，甚至日本都問過我們技術。藍色的光會令葉長大一些；紅色就令整棵植物幼細一點；白色就會令植物更為青色。」以水種菜，水箱內養魚，它們的排泄物為植物提供生長養份；而生長不理想的植物，反過來為魚提供糧食。因為無土所以沒有蟲害，以及過程中的自供自足，使到無論是魚，抑或是植物，都算得上是天然食物。



Gordon表示，喜歡和學生交流，現時Farm 66有參與STEM計劃，去不同的中小學為學生設立種植場，提供學生一個觀察以及親身種植的機會。學生在計劃中是主角，Farm 66會因應學生想種的植物，來協助設立合適的種植架，有中學表示想種植中草藥，他們也照樣幫忙。之後的栽培，甚至收割都由學生一手完成。



在港設三自助販賣機



談及未來，Gordon希望在綠色生活方面做得多一點。現時Farm 66在全港有三部自動販賣機，「有無可能在屋院樓下都有呢？甚至在樓下種植呢？」Gordon認為，這樣可以進一步將碳排放減低。除此之外，Farm 66打算將Aquaponics系統機器賣去國外，已和杜拜磋商。



Gordon很感謝數碼港的支持，指數碼港不時舉辦聚會，令他認識到不同的創業人士，大家互相鼓勵，像大家庭一般溫馨。而Farm 66更在數碼港的幫助下，在一五年獲得馬雲阿里巴巴集團十億港元資助。