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警破酒吧血案拘八男

2019-01-04 列印
　　有組織罪案及三合會調查科破獲上月在尖沙咀一酒吧發生的傷人血案。警方前日在長沙灣副食品市場外埋伏，在兩架失車離開時採取行動，期間拘捕了八名疑有黑幫背景的男子，並檢獲一批利刀等武器。

　　被捕的八名男子，年齡由二十六至四十二歲，涉嫌未獲授權而取用運輸工具、行使虛假文書及藏有攻擊性武器被捕。警方懷疑他們有黑幫背景，不排除檢獲武器為被捕疑犯準備向敵對幫派進行報復行動。

　　一班疑有黑幫背景人士，上月在尖沙咀一間酒吧消遣期間，多名蒙面及持牛肉刀、壘球棍等兇徒闖入向眾人施襲，有人受傷。

  警方其後拘捕一名男子，涉嫌藏有攻擊性武器及傷人。

　　

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