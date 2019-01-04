港商無懼貿易戰打擊 轉戰東南亞開拓市場

港商去年受中美貿易戰及內地經濟下行雙重夾擊，背靠祖國機遇褪色。本港最新出口數字更掉頭下跌。不少不甘「坐困愁城」的港商紛變陣，有中小型物流商近年積極於東南亞市場設分支，為外國買家提供一條龍物流服務，盼避開貿易戰的衝擊。業界坦言，港商過去依賴中美兩大市場，貿易戰令他們發現，阿拉伯地區等的新興市場利潤更豐厚，成功轉危為機。



政府統計處上周公佈的最新本港出口數字，令市場大跌眼鏡。其中，去年十一月的整體出口貨值按年下跌百分之零點八，與市場預期增長百分之七點七相距甚遠，反映中美貿易戰及內地經濟下行趨勢顯現，對本港的衝擊遠比想像中高。香港工業總會主席郭振華分析，首十一個月出口貨值雖然仍錄得百分之八點六的升幅，惟增幅較前年同期下跌百分之一點二，由此可證本港整體出口出現明顯的跌勢；同時，入口及轉口貿易於首十一個月均按年減少約百分之一，證實部份商品已不再經香港付運。 根據統計處數字，本港五大整體出口地分別為內地、美國、印度、日本及台灣，而本港去年十一月輸往亞洲的整體出口貨值下跌百分之三點六，其中印度錄得近三成跌幅，台灣亦減逾半成。郭振華翻查去年數字後指出，印度出口貨值單月持續錄得跌勢，累跌甚高，跟商家由內地遷移生產線，往印度等東盟國家設廠有密切關係，連帶影響本港物流，「廠商不再從內地及經香港運輸生產原料，而是直接從外地或當地尋求供應鏈。」 香港物流協會會長袁美儀所屬的公司，有從事出口至印度的物流生意，她分析，出口至印度的貨品，主要是由內地轉口的電子零件及造鞋材料，前者正於美國向內地加收關稅的清單內，故首當其衝的受到影響，「上個月的印度生意接近零增長。」 除印度及台灣，越南也是本港出口生意的跌市重災區，去年十一月按年跌百分之八點七。郭振華指出，本港電子出口貨物由一一年至一五年，均有原料從本港出口越南，其後再運返香港轉口，但相關轉口生意近年大減，多數外地廠商均選擇直接於當地付運，「除了高新科技、自動化產業礙於技術問題而留守內地，許多輕工業或紡織廠都離開了，貿易戰也催逼港商離開。」香港出口商會名譽會長林宣武亦指出，目前大部份從外國入口越南的貨物，均會經廣西再以陸路進入越南境內，「這種做法比經香港轉口便宜很多，香港可做的生意愈來愈少是大勢所趨。」 縱然出口數據不理想，但不少不甘「坐困愁城」的港商，近年在逆境下成功殺出重圍。林宣武指出，不少本港物流公司有見生意只是由香港轉移至東南亞國家，近年陸續在東南亞設立海外分支，「以前只有大公司才這樣做，現在不少中小企在東南亞最少都有兩三個分公司。」 林續說，這批衝出香港的物流公司，會先與當地公司建立夥伴關係，嘗試轉移部份生意，站穩陣腳後就自行於成立公司。若有美國買家有意轉移內地生產線至東南亞國家，港商亦可提供「一條龍」服務，繼續承接香港以外的物流生意。他更形容，貿易戰加快港商衝出香港的步伐，「東南亞地區的原材料不足，物流商更可兼營原材料入口生意，收入更穩定。」



