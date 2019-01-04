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小智愷等換心　幼童捐贈難上加難

2019-01-04 列印
■小智愷急需換心續命。
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　　十三個月大男嬰許智愷，患上限制性心肌病，需要緊急移植屍心續命，屬本港有史以來最小年紀求心個案。香港移植學會會長李威廉表示，小朋友要移植心臟續命是比較困難，因心臟的大小要與嬰兒體型吻合，而本港嬰兒夭折率低，加上捐贈器官人數偏低，直言覓心是難上加難；呼籲市民捐贈器官，協助等候的病童。

　　香港器官捐贈行動組織召集人周家歡對智愷的情況感難過，呼籲如果有親人離世的家庭，可考慮捐出器官，直言「一個家庭傷心，好過兩個家庭傷心」。她又指，本港最年輕的器官捐贈者為一名兩歲幼童捐出腎臟。在本港最年輕的換心個案，是一名六歲病童，至今從未有少於兩歲的嬰兒在本港接受心臟移植手術。

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