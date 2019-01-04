﻿不惜工本重塑豬仔錢罌﻿ ﻿瓷器行守住港人回憶﻿

「即使它現在沒有真正的使用價值，但它是香港人的童年回憶。」自幼在唐樓長大的瓷器行店東曾書浩，放棄行船工作，落地生根，回港繼承家族三代經營的瓷器行，他天天與街坊見面，了解到很多人都想尋覓六、七十年代用作儲錢的紅膠豬仔錢罌。在街坊協助下，他找來罕見的舊豬仔錢罌，先後尋訪十多間工廠試圖再產，均被拒諸門外。終於皇天不負有心人，有廠家願意生產，但成本極高，他不惜虧本，復刻這件懷舊錢罌，為的是讓大家留住昔日的美好回憶。記者、攝影：呂穎瑜



現年三十三歲的店東曾書浩，年輕時行船，見盡花花世界，早前父親患病，他決定回家，接手家族三代經營的錦興瓷器行。由大千世界回到旺角一間小店，他沒有自怨自艾，反而闖出一片新天地。接手店舖後，他着手計劃轉型，由購入商品再推銷出售的形式，轉為因應顧客的需要搜羅或再產商品。



為顧客搜羅心水產品



「我們比大集團優勝的是我們站在最前線，接觸每個顧客，知道他們想要的，再去搜羅，如果是市面上沒有了，我就去找廠商生產。」曾書浩指，留意到有許多不同客人詢問有沒有香港六、七十年代時家家戶戶必備的紅膠豬錢罌，但當年紅膠豬仔錢罌早已停產，模具遍尋不果，紅膠豬仔錢罌變成收藏家的玩意。



幸運的是，他從眾多顧客中找到一隻保存得完整無缺的紅膠豬仔，以此為藍本製作模具。以為見到一絲曙光，接下來卻困難重重。



由於小店資金有限，他耗資近十萬港元，只能製作出二千隻紅膠豬。他嘗試說服十數間不同大小的工廠開模，卻因生產數量太少，大部份都把他拒諸門外。其後曾憑一股毅力，說服到一間由相熟朋友介紹的工廠接單投產。



除要有工廠開模，找到合適的畫師上色也是一大挑戰。「最困難的是如何畫出當年紅膠豬的神態，而又面帶祥和，成為一件融入家中的裝飾品。」曾指，每隻復刻紅膠豬仔錢罌均由畫師人手上色，紅膠豬仔的畫風並非跟足傳統，而是偏向可愛祥和，適合作為一件家居擺設。



適逢今年豬年，再產的紅膠豬仔將作為一件懷舊擺設。因此，曾將紅膠豬仔的尺寸縮小至六吋，取而代之的是做得更厚身，不易凹陷，令擺放時間更長。紅膠豬限量二千隻，每隻賣四十八元。曾透露，現時是做虧本生意。被問及會否提高售價時，他說：「我們絕對不想用童年回憶去賺錢」。



蝕本價出售 回饋社會



被問及為何不惜虧本仍堅持，曾笑說，為的只是回饋社會。「即使它現在並沒有被真正需要，但它確實是無數香港人的兒時回憶。」因此，他特意在紅膠豬仔的底部印上#Hker，記念這是一份屬於港人的回憶。他指，若果紅膠豬仔的反應熱烈，加上將來資金充裕時，會再為大家製作一隻更大的紅膠豬媽媽。



另外，德福廣場將於一月十八日至二月十九日舉辦「愛心慈善領養紅膠豬」，屆時除有展覽櫃展示至少六隻不同大小的六、七十年代紅膠豬，亦會提供限量三百隻紅膠豬仔讓大家「領養」，收益將全數撥捐香港公益金。



