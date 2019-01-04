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房委會新年度盈餘 料大增至130億

2019-01-04 列印
　　房委會財務小組通過最新的財政預算，上一年度錄得九十一點四億元綜合盈餘，二○一九/二○二○年度預計盈餘大幅上升至大約一百三十億元，與「綠置居」及新居屋銷售錄得盈餘有關。

　　根據房委會最新的財政預算，二○一八/二○一九年度的綜合盈餘為九十一點四億元，二○一九/二○二○年度預計盈餘上升至一百三十點一億元。其中，二○一九/二○二○年度資助自置居所的預算盈餘為九十四點一億元，較上一年度的五十四點六億盈餘大幅增加。房委會解釋，是由於居屋項目啟朗苑、裕泰苑和凱樂苑今年才入帳，以及綠置居麗翠苑於今年開售。

　　此外，二○一八/二○一九年度的公屋修訂預算為二點九億元盈餘，扭轉原本核准預算的十點九億元赤字。房委會解釋九月公屋加租，以及公屋維修保養的開支較預期少。

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