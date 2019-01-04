﻿質疑綠置居需求被高估﻿ ﻿土地小組與政府唱對台﻿

土地供應專責小組於去年年終前向政府提交終極報告。據悉，特首林鄭月娥曾對小組寄予厚望，安插馮成章、何喜華等心腹加入，但林鄭與小組主席黃遠輝對土地供應看法相悖，小組成「棄將」味濃。以收回粉嶺高球場起樓方案為例，小組堅持收回，政府有所保留，反而心儀發展郊野公園邊陲地帶的方案，土地小組卻以支持度少過一半為由並無採納。



據新一期《東周刊》報道，土地小組這份報告超過一百頁，據悉，小組原訂上周末交報告給林鄭月娥，最後為討論報告細節問題而延至去年最後一天交報告。



為了細眉細眼的問題以致延遲交貨，在整個諮詢中經常發生，電話調查問卷設計亦商議多時，林鄭忍無可忍，早在九月中已不等小組報告，開腔表示支持填海，後更自行公佈一千七百公頃的「明日大嶼」填海計劃，政府與小組漸行漸遠已見端倪。



據悉，林鄭希望委任明白她的人入小組，但土地小組去年成立後，成員間各有盤算，漸漸不在政府預計之內，更多次與政府唱對台。



林鄭曾提出將公私營房屋比例由六比四，調整至七比三；黃遠輝卻指不增加土地供應，有關建議是治標不治本；另外，林鄭認為八十萬個公屋單位足以照顧基層市民需要，黃遠輝就質疑政府高估市場對綠置居的需求。兩人不咬弦浮上面。



報告當中，以回收粉嶺高球場建議最富爭議。「小組原則上傾向全面收回球場，並覓地重置。但具體點做，就要政府自己諗。」有小組成員說。據悉小組成員初時意見分歧，隨著港大及中大對「土地大辯論」的街頭問卷及電話調查分析報告出爐，小組成員以報告中的「民意」作依歸。



粉嶺高球場變棘手政治問題



此外，政府過去不時放風力撐發展郊野公園邊陲地帶，但土地小組以該方案的支持度低於一半為理由，沒有寫入報告；另外，林鄭提出「明日大嶼」計劃，小組的諮詢卻只建基於一千公頃填海規模，故今次報告，只列明「備悉」政府有「明日大嶼」計劃，並建議優先處理一千公頃填海計劃。黃遠輝多次表示，若政府最終未有採納報告建議，須清楚向公眾解釋。有政府中人指出，小組一再強調報告具「民意授權」，無形中是用「民意」向政府施壓；也有政圈人士透露，林鄭曾私下直言，粉嶺高球場何去何從已成最敏感、最棘手的政治問題。政府進退兩難，有消息人士透露，林鄭或要求有關報告「走程序」，交由發展局研究可行性，同時高球會屬私人遊樂場契約下的項目，民政事務局正檢視全港該類契約的政策，再一併處理高球場的去留問題。



有小組成員剖析，小組一開始的定位已有問題，「林鄭話土地問題靠晒我哋，根本唔可能。」他指出，小組是基於過去的研究，挑選較多人支持兼較可行的方案，「應該坐直升機搜羅香港仲有乜地用得，而唔係用人哋過去的研究。」



