﻿消費者觀望勒緊荷包﻿ ﻿年宵商戶調整銷售策略﻿

農曆新年將至，售賣應節產品的商戶已密鑼緊鼓備貨應市，隨着經濟下滑，市民購物亦勒緊荷包。有參茸海味舖見市民在工展會及冬日美食節專攻平價貨，刻意調整入貨策略，推高平價貨比例至七成，增加優惠套裝，實行薄利多銷；有天然食品代理商更睇淡市道，料年宵生意較去年下跌兩三成。年花、瓜子一類過年必備產品銷情則有望企穩，有年花批發商預料新年銷情與往年相若；有瓜子舖為抗成本上升更會加價，無懼影響銷情。



會展冬日美食節上周閉幕，不少售賣參茸海味等貴價產品的參展商叫苦，指生意額大跌三四成，是近年最差。另一邊廂以優惠眾多見稱的工展會雖然人流暢旺，但有商戶反映顧客專攻平價貨，高價產品同樣銷情慘淡。有業界憂慮，年尾市民消費力轉趨疲弱，擔心慘淡市況將延續至農曆新年的傳統零售旺季。



美味棧董事總經理佘瓊峰表示，本港零售市道自去年十月開始下滑，參茸海味同業的生意額較前年亦跌兩成，「樓市下調，市民消費意欲也不高。」他以正在舉行的工展會為例，市民普遍專攻百元以下平價貨，「一百元兩包的冬菇賣得不錯，但較優質的冬菇賣一百三十元一包，便賣得慢很多，市民的確勒緊了荷包。」



工展會客人「捨貴取平」



不少售賣賀年產品的公司也會以年尾工展會的銷情作指標，推算市民在農曆新年的消費力度。有見市民在工展會「捨貴取平」，美味棧亦因此調整新年入貨策略，「平價和貴價貨的比例由以往各佔一半，調整至七比三。」佘瓊峰指，以往預算較少的客人會選購約百元一罐的台灣鮑，但今年公司刻意購入更多六十多元的內地罐頭鮑，相信將更迎合顧客需要。佘續指，過去公司會在農曆年期間，在預算所需貨量以外，準備額外三成的存貨，惟今年市道淡靜，公司未敢大舉入貨。



安記海味在工展會期間的生意額雖增加約百分之八，但其董事總經理潘權輝留意到，較受歡迎的仍然是平價產品，「例如平價冬菇，去年我們賣九十九元兩包，今年加多一元便可多一包。」有見平價產品銷情理想，該店今年亦預先推出價錢吸引的賀年禮品，包括售價三四百元的新年福袋，以及名為「鮑發財」的鮑魚錦盒，「應節的禮品名稱寓意好，不少人都會買來送禮。」



燕窩老字號吳豐興添記的吳小姐形容，近一兩年的本地客辦年貨時，出手不及往年般「疏爽」，特別是中產人士，消費意欲明顯跟隨經濟好壞而改變，「去年做冬前已經是這樣，購入每斤近萬元花膠的客人減少，更多人轉去買每斤四五千元的花膠，或由購買燕盞，轉購較便宜的燕條。」



