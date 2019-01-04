﻿ 「韓版」 減肥針網上亂賣﻿ ﻿生產商指須醫生處方﻿

近月網上推銷一款韓版「水貨」減肥針，標榜可在家使用及無副作用，打一支針即減二至四公斤，每支索價一千至二千五百元。《星島日報》發現，該減肥針屬處方藥物，須經醫生指示使用，包裝列明須保存於攝氏二至八度，但網上賣家僅以一般速遞送貨，更聲稱毋須冷藏，影響針劑藥效。生產減肥針的藥廠不諱言，未曾容許分銷商通過網上平台售貨，不排除市面上的「水貨」是假貨。



近月一款名為Saxenda的減肥針在網上走紅，聲稱每天注射後能極速減磅，不少網民躍躍欲試。有網民表示針劑購自網上代購平台，屬南韓版本，售價約二千多元一針。



記者日前於網上搜尋「Saxenda減肥針」，發現大量網店亦有出售聲稱韓版的「水貨」減肥針，標榜每支可減二至四公斤，沒有任何副作用，價格波動大，最便宜一支一千元，最貴則二千五百元。



記者假扮買家向多家網店查詢，有商家稱一針難求：「出面賣緊四千，現貨已經有人買晒。」另一家店主僅通過通訊軟件提供使用劑量及注射方法，着記者自行每星期增加注射劑量，過程未有問及記者的健康狀況及病歷。一經付款，就會以速遞運送至記者住址。記者詢問減肥針是否需要冷藏時，他即回應：「No need（不需要）。」記者其後致電網店查詢減肥針來歷，惟至截稿前未獲回覆。



Saxenda生產商諾和諾德總部位於丹麥，在港設有分公司，諾和諾德香港有限公司總經理黎志剛表示，Saxenda在港須經醫生處方，因此不會供貨予一般的銷售平台，針劑去年中在港註冊，並在包裝列明註冊編號。然而，由去年九月起，他陸續從不同途徑獲悉，有人在網上出售聲稱由南韓進口的Saxenda。



Saxenda包裝列明，產品須保存於攝氏二至八度，黎志剛直言，即使網上賣家的貨源來自南韓分銷商，但針劑於運送過程中，溫度一旦超出八度，將令藥物穩定性存疑，影響藥效。他更擔心，用家如未有醫生指示下使用產品，有機會因注射過量而出現健康風險。



正貨包裝列明註冊編號



衞生署亦證實，Saxenda屬第一部毒藥及處方藥物，須按醫生建議使用，或在註冊藥房由註冊藥劑師或在其監督下，按照醫生處方才可售賣。



香港肥胖醫學會會長周振中有份參與Saxenda在港的臨牀實驗，他解釋，針劑成份中含有腸激素賀爾蒙類似物GLP-1，能幫助胰臟分泌胰島素和抑制升糖素，原用作治療第二型糖尿病。由於GLP-1亦有助減慢腸道蠕動，並抑制腦部神經產生飢餓感覺，故其後發展成減肥針劑：「（針劑）是用來醫治肥胖症，並不是用作美容用途。」



消委會指出，去年一至十一月，共接獲五宗涉及藥物假貨的投訴，相比一七年及一六年，相關數字分別為三宗及一宗。衞生署則強調，任何人非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第一部毒藥即屬違法，最高可被判處罰款十萬元及監禁兩年。



