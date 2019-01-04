﻿回望二十載馬會生涯﻿ ﻿應家柏最愛「精英大師」﻿

沙田馬場四十周年，見證社區變遷。據《東周刊》報道，香港賽馬會行政總裁應家柏說：「最初沙田馬場周圍只是一片荒地，首批落成房屋便是馬伕及練馬師的宿舍，現時區內人口逾六十萬人，我們一千三百員工住在這裏，三千人在這裏工作，我們是沙田社區的一部份。」



大半生與賽馬結緣的應家柏，不熱衷賭博，他賭得最大的一鋪，是當年押下德國家鄉的一切，隻身跑到香港發展。二十年過去，他為香港馬壇帶來一批批優秀馬匹及人才。與港人休戚與共，他最愛沙士其間帶給港人驕傲和希望的港產馬王「精英大師」。



如果用馬匹來形容人，應家柏絕對是千里馬，加入馬會二十年以來，他幾乎每日風雨不改工作十六小時：「別人笑我是7-11，好像二十四小時on call，但我喜歡工作，完全不覺是壓力。」德國出生的應家柏德名Winfried Engelbrecht-Bresges，不少馬會中人笑說不會諗，所以叫他Winfried或老闆，但語言無阻他成為半個香港人，生活也十分中國化，「愛吃四川及廣東菜，不愛德國啤酒及鹹豬手。」



他自小已與賽馬結下不解緣：「小時候父親養了幾匹馬，我每天清早都會到馬棚看牠們，之後慢慢看着牠們出賽，與牠們聊天、擁抱。」在德國大學畢業後，曾在當地的賽馬機構出任行政總裁，其父還打算把「再保險」給他生意。九八年，他不介意「降級」出任香港賽馬會賽馬事務司。在他掌管下，香港孕育出大批「超班」人才及名駒，而剛落幕的「浪琴表香港國際賽事」，香港主隊首次全取當日四項國際一級賽冠軍，應家柏歡喜若狂說：「本港賽駒的數目只佔全球總數的百分之零點七，但質素及實力仍能位列全球馬壇數一數二的位置，團隊的努力絕對功不可沒。」



在本港馬匹中，最愛已退役的馬王「精英大師」，皆因○三年沙士肆虐期間，香港瀰漫一片愁雲慘霧，「精英大師」秉承香港「打不死精神」接連在大賽跑出驕人成績，振奮人心，「牠是全球最好的短途馬，沙士時連贏十多場比賽，當時被《時代雜誌》評為最具影響力的『人物』之一。」現役馬匹之中，「美麗傳承」最教應家柏着迷：「牠是世界上最佳一哩馬，氣質獨特，潛能不容忽視。」



他對練馬師及騎師的要求也特別高，每位見習騎師在香港受訓三年，然後外國實習一年，才能正式成為騎師。他說，要成為一位優秀的騎師，需八年培訓。



賽馬是經濟的寒暑表，經歷亞洲金融危機及沙士後，馬會投注額一度下滑，○七出任行政總裁的應家柏，上任後即與團隊分析投注遞減的原因：「我們發現，原來忽略中產及年輕一代，他們不志在贏錢，只享受入場與朋友觀賽、享受音樂，輕鬆一下。」



Happy Wednesday吸引新生代



「所以我們成立Happy Wednesday品牌，提供多姿多采的娛樂，吸引市民入場了解賽馬。」同時，馬會投資近七十億元提升兩個馬場的設施，翻新餐廳和設施，並針對不同年齡層，開發數碼科技產品及手機平台，讓他們有多元的娛樂體驗。



