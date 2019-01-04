﻿非法旅館豪宅開業﻿ ﻿長租單位變罪犯據點﻿

澳門備受非法旅館問題困擾，近年更愈見失控，據《東周刊》報道，非法旅館殺入民居甚至豪宅，吸引賭場扒仔、非法入境者及妓女入住，更有網絡賭場租用作「偽基站」，向周邊手機發放宣傳短訊，危及居民健康。



澳門二○一○年已修改法例打擊非法旅館，但效果不彰，故有聲音要求「加辣」，甚至列為刑事罪行。不過，有法律界人士憂慮，當局如一刀切把經營非法旅館刑事化，會為法院帶來難以承受的成本和壓力，建議考慮優化法例。



非法旅館最近再掀起社會關注。不少賭場「扒仔」、逾期居留及非法入境人士，及企街妓女都喜歡入住附近賭場、價錢平，且毋須出示旅遊證件的非法旅館，警方於是嚴厲掃蕩。上月，治安警在氹仔一住宅破獲的非法旅館，可算是該等場所在澳門營運的縮影。經營者在一個三房一廳單位擺放多張碌架牀，宿位達二十六個，每個日租由一百至五百元不等，當時有二十三人入住，經營者每月收入最少七、八萬元。



旅遊業人士說，澳門非法旅館問題存在多年，近年更出現大轉變，「過往非法旅館主要集中在舊樓，但現時連豪宅都不能倖免，估計總數達數百間。」



此外，更有經營者揼本搞特色「住宿」。去年十月，治安警根據線報，在新口岸區北京街一幢大廈內，破獲以「太空艙」作招徠的非法旅館，經營者在客廳放置四個太空艙牀位，每個日租三百元。旅遊業人士續說，非法旅館入侵澳門不同的住宅大廈，除了令閒雜人等大增，最大隱憂是淪為犯罪據點，「過往澳門警方多次在非法旅館破獲刑事案，例如從事高利貸的不法份子，以非法旅館房間禁錮債仔等；而近期最新興罪行，就是租用非法旅館作『偽基站』。」



警方搗破非法旅館「偽基站」



所謂偽基站其實是一套電子系統，能自動向方圓五百至一千米內的手機發送短訊，不少網絡賭場喜歡透過偽基站作宣傳。過去一個月，澳門警方已接連搗破三宗在非法旅館設置偽基站的案件，由於相關電子系統發放短訊的幅射量全無監管，各界都擔心偽基站危及周邊居民健康。



濠江非法旅館問題失控，有意見指源於現行法例阻嚇力不足。澳門早在一○年修訂《禁止非法提供住宿》法例，除了被搗破單位會被查封半年之外，入住者亦會被罰款三千元；經營者一經定罪，可被罰款二十萬至八十萬元，若非澳門人，必須繳清罰款才准再入境。



然而八年過去，當局雖然查封超過一千二百間非法旅館，但說到罰款，有九成無法收到，皆因大部份非法旅館經營者是內地人，被捕後往往被遣返內地，只要他們不再入境，便毋須交錢。



打擊非法旅館法例存在漏洞，不少聲音促請當局再次修法「加辣」，《東周刊》走訪法律界人士及立法會議員，對非法旅館刑事化反應兩極。律師洪榮坤指出，法律界普遍贊同黃少澤的看法，「若一刀切將非法旅館刑事化，會為法院帶來難以承受的成本和壓力；刑事化後的罰則，未必如外界想像般重，經營者考慮到犯罪成本低，一樣會照做。」



洪坦言，只要有效打擊非法旅館，市民不會執着是否刑事化，建議當局先考慮優化現行法例，「目前的法例成效不彰，主因之一是大部份非法旅館經營者為內地人，他們遣返內地後，罰款無從追收；當局可跟內地商討，向相關人士跨境追收罰款，如獲批准，現時的二十萬至八十萬元罰款額，絕對有阻嚇力。」



