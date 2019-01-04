太陽能用戶﻿紛收減產通知﻿ ﻿供電上網如意算盤難打響﻿

「太陽能」業界一直憧憬上網電價商機，近月多個新界項目被中電要求「減產」，揭露新界的電網容量根本未能支援大型發電項目。有半年內吸納三百宗工程的公司，其中三成接獲「減產」通知。業界分析，上網電價為期十五年，新進業界為求盡快賺錢，將申請及安裝工序同步進行，甚至與新界地主簽定利潤分成合約，以為項目定必獲批，結果大失預算。



為履行《管制計劃協議》，中電及港燈去年推出「上網電價計劃」，以每度電三至五元的價錢、回購用戶通過太陽能發電所得的再生能源。村屋、工商廈天台被視為計劃最大得益者。



「上網電價」令太陽能安裝工程需求激增，Marksolar執行董事陳鴻瑜稱，推行消息傳出後，不足一年，太陽能工程公司由過往不足十家激增至近百家，新行家絕大部份客源來自新界鄉郊，似乎不了解新界多處存在電網及變電站容量不足，未必能支援大型發電項目的問題。



「香港光電」自上網電價推出後，提交近三百宗上網電價申請，但其中三成個案近日陸續接獲通知、須大幅調低發電容量，方接受申請，位置包括新界農地、倉地及村屋，西貢鄉郊尤其嚴重。負責人吳克耀表示：「我們有在內地、日本及東南設置太陽能系統的經驗，加上有些村屋個案發電容量很低，影響電網的機會不大，沒料到會有技術困難。」



過往主力內地太陽能板生意、今年中始回港發展的合輝能源（香港）有限公司亦遭殃。



負責人何志波指，中電雖曾提及各區電網均有容量上限，但未有指明上限多少，結果不少申請亦被要求大幅削減規模。他稱其公司早已投放逾二百萬元，一旦容量用盡後，中電又無意擴充電網，承辦商便再無生意可做。



專業設備及配套不足



成立九年的星火能源管理有限公司，其能源策略師馬偉籇認為，造成大批申請被逼「減產」的原因，乃不少新入場的承辦商專業設備及配套不足。他解釋，電力公司會因應不同用戶的電力需要來供電，如農地、倉庫等用電量一般較少，「電纜就只有咁粗，供電幾多，發電都係幾多。」故即使場地可安裝大量太陽能板，但若超出電力設備承受能力，業界的如意算盤亦打不響。



另外大量新公司進入市場，馬偉籇形容新公司質素參差，個別公司更以不同「促銷」手法吸引市民安裝太陽能板，甚至有公司舉辦講座，邀請市民游說親友安裝太陽能板，成功可獲可觀佣金。



有不願透露姓名的業界直言：「內地為協助興建太陽能發展系統，只用一星期時間就能解決，而且升級少少電壓，成本並不是真的很貴。」他質疑電力公司以技術問題，阻撓民間發展太陽能。



就此，中電回覆表示，去年五月至十一月底，共收到約一千一百宗上網電價申請，其中八成半申請已獲發確認信，但當中約一百宗因超出該處電網負荷而未能批足申請的發電容量。



