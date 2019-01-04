﻿幼院老師告假要扣薪﻿ ﻿無奈帶病回校﻿頂硬上

本港免費優質幼教政策推行逾年，至今未為幼稚園設立統一病假制度，多年以來學界各師各法，近期有研究亦提到，僅兩成幼師的病假安排跟中小學「看齊」。多位老師透露，向校方告假或被扣薪，更可能要額外付錢「買假」，加上人手不足及工作量繁重，致使老師「有假不敢請」，帶病上課「頂硬上」的情況普遍。



有校長認為，幼稚園病假指引須逐步追上中小學，如讓老師累積病假、提供代課津貼及免醫生紙批假，以便人性化處理老師告假的需要。



據教聯會上月公佈的調查，僅兩成受訪幼師的病假安排參照中小學，其餘七成四參照勞工法例。在具體執行上，七成人指無醫生證明的病假會被扣薪，百分之一受訪者更指，自己要為學校聘請代課教師而作「另類補償」。



有學校不准連續兩天病假



任職於非牟利連鎖幼稚園的黃老師指，其校雖為幼師提供兩日有薪病期，但校方規定教員不可連續兩天取假，否則第二日假期將被扣薪，而有關款項會撥入學校福利金，用作學校年底聚餐等活動用途，「作為老師，若非有需要都不會請病假，但到我們有需要請假時卻要被扣薪，學校如此安排當然不好。」她坦言，曾有同事於校內爆發急性腸胃炎時染病，雖然醫生開出四天病假，惟該教師最終只敢請假兩天，第三日身體未及復原即回校「頂硬上」。



黃老師有感，幼師日常難免會接觸學童分泌物，染上腸胃炎、重感冒等病症的機會也較為頻密，「感冒後未開聲都要照樣講書、教小朋友，其實老師都會覺得很辛苦。」



除了病假扣薪令幼師不敢領假，前線認為幼稚園人手及工作量皆影響其請假的可行性。任職於一所本地資助幼稚園的林老師（化名）表示，其校上下午班各安排一位班主任負責「正教」，另一時段對調為「助教」，假如幼師請假將令對方「直踩」一整天的課堂，「我曾任教的幼稚園實行雙班主任制，萬一請假都有人幫忙，但現職學校請假就沒了人手，同事會很辛苦，故此我病到下不了牀才敢請假。」



林老師續說，校內人手不充足的情況下，幼師請假的心理壓力甚重，「很難找到人頂替。」即使校方願意提供有薪病假或校內人手較充裕，惟本地幼稚園任教的鄭老師亦指，幼師工作量也將嚴重影響請病假的意欲，「即使有助教或主任幫忙入班頂替我的位置，但學校課程太緊張，我們根本走不開，改簿之類的工作還得自己做，少上學一天就會做不完。」



業界促統一標準 跟隨中小學



本港幼稚園屬於私營運作，素來沒有統一的病假政策，假期數目、累積安排均有差異。香港幼稚園協會會長唐少勳不諱言，各所幼稚園的假期及代課政策可謂「百花齊放」，大型或連鎖辦學團體會為教師提供可媲美中小學的福利政策，「單頭」學校提供的待遇難以看齊，如部份幼稚園跟足勞工法例提供一年兩日有薪病假，四天或以上病假提供五分之四薪水，但亦有的基本上是甚麼也沒有。



