﻿80後女木匠木頭當寶﻿ ﻿風災塌樹殘枝也 「重生」﻿

「八十後」木匠翁泳恩，不忍當局視風災塌樹為廢料丟棄，發起「共享木頭」行動，闢室供市民送贈和領取原木使用，冀憑微小力量，啟發政府建設大型環保木庫。是否妙想天開？小妮子堅持：「木是寶貝，不是垃圾！」



約五十四萬株樹木，去年九月十六日遭颱風「山竹」吹襲倒下，當局五日後在啟德設立「臨時木料廢物收集處」，及至十一月十日正式關閉，數以萬噸計「木料廢物」被送往新界西堆填區。致力推廣木藝的草途木研社創辦人、女木匠翁泳恩不禁搖頭：「香港木資源豐富，可惜無好好利用。」



批評當局浪費資源，詠恩自言不是環保人士，只想表達木匠心聲，她以居住多年的法國為例，被丟棄的家具會作分類，以便循環再造，不太殘破的更會被維修和翻新，供有需要人士領取使用，「這點香港不易做到，但第一步可建立木庫。」



牛棚藝術村生命教育



木庫其實是廢物分類一環，即將木材存入倉庫，務求循環再用，減少浪費。泳恩說，為證明計劃可行，風災翌日坐言起行，在土瓜灣牛棚藝術村開設「木庫實體站」，讓公眾自由放置和領取木頭，不少人撿拾路邊未清理的塌樹斷木，也有很多家長、學生和木匠前來取木，當作櫈子或作雕刻用，其間她會與取木者分享心得：「樹與我們，是生命教育重要課題。」



約一個月「共享木頭」試驗結束，泳恩說沒有統計收集和送出木頭數量，但通過這小空間，已令不少人深思木頭價值，對成果感到滿意，希望眾人持續關注樹木資源，推動建立木庫，「六百噸木卡板，大量建築木廢料，其實每日也被運往堆填區。」她強調，「埋葬」塌樹只是問題冰山一角。



詠恩為香港樹木「申冤」，原來經過不少歷練。她透露，少女時代為求盡快賺錢，中學會考前毅然輟學，加入廣告設計公司實習，但工作兩年，才發覺學識不足，於是轉往法國留學兼工作六年，其間被當地濃厚藝術氣息洗刷心靈，及至二○一二年返港後，度過兩年「悠長假期」，某天經友人推薦，前往台灣學習木藝，沒料尋獲人生目標。



學藝一個月返港後，泳恩經介紹認識香港故事館前館長盧樂謙，以及在該館授課的八十多歲老木匠「龍仔」，她獲邀成為其助教後，三人不久創立了青春工藝，教授木藝和舉辦遠足等文娛活動，及至去年「龍仔」退休，她另創草途木研社，提供免費工作室讓木工師傅使用，從中分享工藝，同時舉辦課程，讓老木匠教授，「希望成為師傅和大眾的橋梁。」



由教授磨刀、刨木、鑿木和入榫等基本功的基礎班，到發揮創意設計產品的一起進步班，泳恩稱至今已有五百名學生，但強調其開班目的並非栽培大量木匠，而是讓更多人懂得欣賞木藝，從而學會珍惜資源。



