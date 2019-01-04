﻿拳打腳踢性侵餵藥﻿ ﻿變態外傭虐老夫婦﻿

人口接近六十六萬的澳門，聘用超過二萬八千名家庭外傭，惟劣質外傭充斥，引發不少問題以至罪案。新一期《東周刊》獨家揭露一宗駭人聽聞的外傭虐老案件。案中一對年近九十歲的夫婦，五年前起由子女安排的越南女傭照顧起居飲食，沒料引狼入室，兩老長期遭受施暴虐待，老太太慘捱拳打腳踢，甚至遭拳塞下體，老先生則疑被餵服安眠藥。



年近九十歲的劉氏夫婦，育有五名子女，早年與部份子女移民美國，及至八年前回澳門安度晚年，長子及孻子雖在澳門，但並非同住。劉小姐透露：「一三年中父母健康狀況不算差，還可外出到公園做運動，其間認識了一名越南籍女子阿恆，她聲稱曾在台灣做家傭照顧老人家，又說跟他們很投緣，並特別叮囑我家的前女傭，如果離職就聯絡她頂上。未幾前女傭辭工，便介紹阿恆接替。」



沖涼房變酷刑室



兩年後，兩老健康轉差，家人決定請多一個工人幫手，最後請了同樣來自越南的阿雪。一八年中，阿雪突然向劉小姐胞弟投訴，指阿恆既不工作又偷竊，兼且經常虐待其父母，為何仍獲發六千元月薪，她卻只有四千多元。劉小姐胞弟遂安排其越南家傭阿花到父母住所，暗中觀察阿恆。



至七月，阿恆因父親離世返越南奔喪，阿雪即將其多年惡行揭出，程度達變態地步，「由於母親失去言語和表達能力，成為阿恆的主要施暴對象，例如經常將她身體搣瘀、拳打腳踢；而阿恆每晚替母親取出假牙，都乘機把她口腔弄至流血。」



被指派監視阿恆的阿花，更目擊對方狠揑劉母乳頭至其痛苦大叫，直至她制止才停手，但阿恆卻恐嚇說，若把事件告知他人，就會對其越南的家人不利。阿花續指，阿恆試過用力推撞劉母到坐廁上，以致坐廁損毀，她即撲前扶起劉母，並警告阿恆若把劉母弄至殘廢，到頭來還是辛苦自己。詎料阿恆答說：「到時我不幹，返越南享福。」



更令人髮指的是，阿恆替劉母洗澡時，除經常沒洗淨沖涼液令她「一身潺」之外，更用力抓其下體。阿恆並曾向阿花和阿雪坦言，曾經把整個拳頭塞入劉母陰道。無奈這些魔鬼行為，全部在浴室內進行，家中閉路電視未能拍到，無片段可作舉證。



至於劉父，據阿花透露，她曾被阿恆要求到藥房購買安眠藥，原來在劉父的食物中混藥，令其長時間昏睡，可以做少些工夫。



