﻿內地直播風狂熱﻿ ﻿頂尖主播年賺千萬﻿

「你醜你先睡，我美我直播」曾刷爆微信朋友圈。據新一期《東周刊》報道，近年直播熱潮席捲全球，吸引不少年輕男女加入做直播主持，只要捉實觀眾「寂寞的心」便能吸引數以萬計的觀眾，甚至豪花金錢打賞主播，隨時造就不少年收入過千萬元的「千萬直播主」。



直播平台技術門檻較低，吸引不年輕男女做直播主持，有直播平台股曾被炒到幾百億市值，映客（3700）、天鴿（1980）及虎牙（HUYA）已分別在香港及美國上市，而近年風靡中港台的UPLive更計劃今年第三季上市。但火熱背後引起內地監管機構高度關注及出手整頓，在新經濟股被血洗之時，勢將掀起新一輪淘汰戰。



正職鋼琴教師、在直播平台UPLive做主播一年的Kelvina稱，近年直播盛行，「最頂尖主播，一個月搵六位數收入絕對無問題！」自稱粉絲不太多的Kelvina稱，「我有社工牌，又鍾意講嘢，所以除咗唱歌同彈琴，都會同粉絲傾吓偈，希望幫大家減壓！」一個星期做四至五日直播，平均每月至少五位數收入。



現時主播收入都是靠觀眾送平台中的虛擬禮物作為打賞，再與公司分成。過往在遊戲直播平台直播自己打機成名，有「電競界周慧敏」之稱的彭泳熙（HeiHei），在台灣藝人黃志成創立的M17 Entertainment旗下17Live直播平台當主播。她深明要突圍，必須與眾不同。她在17Live除與觀眾談心外，還會分享超自然現象，「我好鍾意研究陰謀論，又鍾意睇吓啲超自然事件，講吓UFO、火星有冇生物、麥田圈，原來觀眾好鍾意傾呢啲，平時同朋友傾都無人理我！」



近年內地直播風氣盛行，任何人只要有手機，就可以隨時直播，只要內容能夠吸引觀眾，就有機會賺錢。去年中國直播平台超過九百家，據去年三月公佈的《2018年中國直播行業研究報告》顯示，一七年全國直播市場營業收入超過三百億元人民幣。



內地整頓 直播股下挫



隨着中央整頓及新經濟股回落，有去年在本港主板上市的直播股，由高峰時市值逾一百億元，至現時市值已蒸發逾一半。內地直播平台良莠不齊，過往有主播為吸引粉絲打賞，不惜炮製低俗，甚至露骨及含有色情成份的「福利視頻」。去年八月在中央整頓下，曾有直播平台女主播因「侮辱國歌」被行政拘留。早前傳已準備好在美國上市的內地直播巨頭，獲騰訊投資的鬥魚突被下架。



富昌證券聯席董事譚朗蔚稱，直播平台主要倚靠主播賺取收入，主播一旦被挖角，觀眾很大機會亦會走，整個平台收入會受影響。譚稱，以內地知名遊戲主播「旭旭寶寶」為例，去年七月前是內地龍珠直播的主播，是龍珠直播主要收入來源之一。惟八月開始「旭旭寶寶」出現在鬥魚平台，據悉，其在鬥魚主播單在八月的禮物收入，已達六百六十七萬元人民幣。



