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與未成年少女性交 打鼓導師囚11月

2019-01-04 列印
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　　聲稱自數年前開始返教會懺悔、任打鼓導師的三十四歲男子，於二○一五年在網上認識一名十三歲女童，二人發展為情侶不久就發生性行為，直到二○一七年男方要求分手，女童向母吐露心事揭發事件。男導師早前在九龍城法院承認兩項與未成年少女發生性行為罪，主任裁判官吳蕙芳斥被告「成熟到可以控制自己，但你無！」指他與女童年齡相差太大，法庭需保護未成年少女，判被告即時入獄十一個月。

　　被告徐志榮（見圖）報稱任補習教師，有兩次非禮案底，辯方求情被告背景報告正面，已還柙二十一日有深刻反省，承諾以後會重新做人，望可寬大處理。

　　吳官責被告「搞人哋唔戴套，又係你撩個女仔上牀」，判刑前亦明言「無可能嘅嘢唔好要求，只能夠係刑期長短」，判監是事在必行，最終考慮所有情況，判囚十一個月。

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