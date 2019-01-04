﻿難忘老父臨終前一句﻿ ﻿陳曦齡無悔醫路不平﻿

據新一期《東周刊》報道，著名兒科醫生陳曦齡，身兼保健品牌創辦人，曾與大家姐陳依齡及細妹陳美齡涉足娛樂圈，丈夫是有「富豪御醫」之稱的心臟科醫生謝德富，圍繞她身邊的都是出色的人和美好的事。讀醫期間，教授冷待她，同學惡意整蠱、排擠她；行醫初期，她救活不少素未謀面的病人，卻救不回摯親的父親，令她內疚至今。父親臨終前一句：「女，我不會怪你的。」陳曦齡至今仍未能釋懷。



陳曦齡擔任主席的慈善基金會，今年二月將舉辦慈善單車馬拉松，宣傳器官捐贈活動，遺愛人間。這天，她先出席宣傳活動，再馬不停蹄受訪。



大家姐陳依齡是邵氏藝員，故陳曦齡讀書時已不時跟姊姊到電視台兼職，曾客串《歡樂今宵》唱英文歌。父親不想她入娛圈，於是陳曦齡用功向學，成功考入醫科，入讀後困難重重，連經過學校食堂都被同學冷嘲熱諷：「你不是去邵氏做明星嗎？來讀醫幹甚麼？」她只好一笑置之；一次駕大家姐的座駕回校上課，放學時發現四條車胎均被放氣。



除了同學，教授亦似乎不太接納她，認為她這種人不應讀醫，即使考進來，都不會讓她畢業。「不想別人有話柄，一定要考得好好。」結果，陳曦齡順利完成課程。



「女，我不會怪你。」



行醫路，亦不平坦，最大打擊是剛成為實習醫生不久後，陳曦齡的父親因膽管發炎，手術後出現併發症，腸臟出血不止，急需大量輸血，她呼籲同學及外界幫忙，竟被指是博宣傳。「當時只是實習醫生，又無人可以找我睇病，宣傳甚麼？」她憤然說。



陳父最後一次進手術室前，跟她說：「女，我不會怪你。」這是陳父向陳曦齡說的最後一句話，喪父陰霾多年來揮之不去。「他在手術室出來後，再沒醒過來，最後……走了。」



她坦言，當時相當內疚，家中只有她是醫生，是她將父親送到瑪麗醫院，家人將救父的希望全押在她身上，「為父親找了一位當時最出色的教授負責，然而最後父親還是過身。」說罷，如豆大般的淚珠掉下來。



事隔四十年，陳曦齡此際最想對父親說：「當年未做到的，現在我全部都做得到，可惜你已不在。」她坦言當年是「醫生仔」不懂事，只怪自己：「換轉是今日發生，父親一定不會過身，現今的藥改良了，我也知應該找甚麼醫生幫忙。」



陳父離世後，陳曦齡一邊處理父親公司的事務，一邊照顧母親的情緒。為免母親睹物思人，陳曦齡與母親移居加拿大，畢業三年便考取專科資格，在加拿大行醫，卻發現始終香港好。「在外國工作，黃皮膚確實比較吃虧。因為是黃皮膚，上司提拔人升職時，竟然升了比我低一級的醫生。」性格率直敢言的她，因此與上司理論，成功爭取到一併升遷的機會。但她厭倦「拗到出牙血」才獲平權的生涯，數年後毅然返港，並與之前追她追到天涯海角的「富豪御醫」謝德富拍拖。



謝德富是她大學時的教授，雙方初時未有特別好感，之後陳曦齡移民加拿大，謝德富每次出外公幹，都順道飛去加國探望她，維持了三四年，最後陳曦齡亦被對方的癡情打動，拍拖不久便結婚。「他不浪漫，但相當細心，給我安全感，追我的時候會下廚煮煲仔飯，平日外出食飯也會問我意見。」



陳曦齡笑言媽媽是嚴母，但有時會想出許多創新的方式教導他們。「經常透過煮飯比賽誘導我們學會下廚。」陳母會給他們錢買餸，誰以最少錢買到最多、煮得最好就算贏。那誰贏得最多？陳曦齡則笑笑口說通常都是她贏，「但單論廚藝的話，大家姐及細妹煮的比我好，因我不喜歡烹飪，已多年無下廚，現時廚藝係幾姊妹中最水皮。」



