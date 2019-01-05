﻿內地客違法煲煙 衝擊治安警 濠江驚響新年第一槍

澳門踏入二○一九年不久，即發生警員開第一槍，非為追大賊，只是阻止內地人在賭場範圍內非法吸煙。澳門元旦起實施娛樂場所禁煙新例，一名警員在路氹城一間酒店外勸止數名違例吸煙的內地漢時，有人不服，企圖襲警，警員拔出警棍制止無效，再拔出佩槍向天鳴槍一響，其後與到場增援的治安警制服及拘捕三名內地漢。三人昨午被控，並移交檢察院處理。



澳門長年以來容許賭場內吸煙，今年元旦起實行《新控煙法》，除賭場獲許可吸煙室以外，其他室內範圍均全面禁煙。警員鳴槍現場是路氹城銀河綜合度假城，治安警指出，前晚十一時許一名「花紅更」警員目睹數名滿身酒氣的內地男子，在該酒店門外有遮蓋的禁煙範圍涉非法吸煙；警員遂上前勸止各人，有人情緒激動，有所動作企圖向警員施襲，警員拔出警棍，制止無效後，再拔出佩槍戒備，警告無效後向天鳴槍一響示警。



《新控煙法》機場賭場禁煙



網上流傳多條警員開槍制止內地吸煙男事件的片段，片段中，警員制止三名操普通話的人士吸煙，三名穿反光衣的保安員上前協助，其中一名穿白衣的男子拒合作，情緒激動，多次欲上前搶奪警員的警棍，其間身上一個袋跌在地上，一名疑同行的女子上前協助撿拾。混亂中，警員多次喝令對方：「趴低！」「行開！」警員阻止其他人接近，其後舉槍轟了一彈。



三人涉毀損侮辱五宗罪



警員鳴槍後，白衣男依然情緒激動，欲繼續衝向警員有所動作，同行女友人上前阻止。最後大批警員到場增援，控制場面，並將白衣男及其同行兩名吸煙男一併拘捕帶走調查。事件中開槍警員腹部及手腳受傷，送院治理後無大礙。大批警員事後到場搜查彈頭。



被捕三名內地男子分別姓劉、姓李及姓葉，年齡介乎三十一至四十歲，報稱商人，持內地通行證到澳門。澳門警方調查後，三人涉嫌加重傷害、侮辱和毀損等共五項罪名，昨午將三人移交檢察院處理。



澳門《新控煙法》今年一月一日起生效，所有機場及娛樂場所取消吸煙區，只能在已符合按新標準設立，且獲許可的吸煙室吸煙。違者最高可被罰款澳門幣二十萬元。



