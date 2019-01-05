﻿林子健稱遭掩口鼻迷暈﻿﻿被揭曾查哥羅芳效用﻿

民主黨成員林子健涉兩年前訛稱遭人迷暈並擄走，並在其雙腿打上二十一口十字釘書釘，其後他向警員虛報有人犯罪。案件昨在西九龍裁判法院開審，林答辯時心不在焉，慢兩拍才回應，他否認控罪時稱：「唔認，梗係唔認……」控方透露，被告手機記錄顯示案發前他曾用電話搜尋麻醉劑哥羅芳的效用。控方指被告稱被弄暈，化驗顯示被告血液中沒有哥羅芳，但控方認為被告有計劃行事，作案時對哥羅芳的效用有所認知。



控方大律師伍健民指，一七年八月十日下午約三時許，被告林子健到旺角通菜街「允記」以信用卡購買皇馬球衣，之後到銀城廣場「自由球」分別以信用卡消費一千八百元及現金六百五十元買球衣。當日林戴眼鏡及背着黑色背包，由「自由球」往「飛龍球衣專門店」取貨。翌日林於深夜二時到馬鞍山眾安商場，先到OK便利店買煙，再到麥當勞買兩個魚柳包。伍指，從警方檢走林的手機中，發現他曾檢索過哥羅芳的用法。



林答辯反應慢



報稱無業的林子健，四十四歲，被指一七年八月十一日於瑪麗醫院提供虛假資料，誤導偵緝警員黃繼霈，向其聲稱自己在同日下午在油麻地介乎咸美頓街與碧街之間一段砵蘭街被人拐帶。



事發後到醫院為林錄口供的警員黃繼霈供稱，林指當日他從「飛龍」取球衣後，向咸美頓街與碧街方向離開，突然有兩名約三、四十歲操普通話的男子從身後一左一右夾着他，稱：「林生，跟你聊聊。」林問何事，兩人道：「沒事沒事。」兩人箍着其頸，林自言：「雙腳有少少離地。」然後被帶上一輛貨車，車上除司機外還有另一男子，四人均操普通話。林指，自己曾被人大力打左顴骨位，不久被掩口鼻迷暈。



林稱曾收到一名叫「許可」的國安局人員的WhatsApp語音信息，「你不要將美斯簽名照交給劉霞，這樣做對你不好，就是我們公司不高興，否則會有後果，不想麻煩的話就不要做」。林指，有不知名人士當日將他帶到室內打肚，以普通話問：「X你，你認識劉霞嗎？」「你說謊簽名照還在你手上」又指林：「不懂愛國，不懂愛教。」



辯方質疑警員記憶



辯方大律師陳偉彥質疑警員黃繼霈其實對本案記憶模糊，黃不同意，林則細聲地言：「乜係咩。」又在證人作供時，數次冷笑出聲。警員補充當初錄口供時，問林有否帶帽和口罩，他否認：「點會啊，嗰日好熱」。黃透露，共花了逾五小時替被告錄口供。被告由案發前一個月的事說起，稱曾有一個年約四十歲、名叫「許可」的男子聯絡何俊仁，向何索取一件美斯球衣。



辯方盤問時指，被告曾向警方稱八月八日收到許可的WhatsApp來電，自稱是「國安的人」，致電原意是恐嚇被告，又責罵他不懂愛國及不懂愛教。黃同意被告確曾如此說過。不過對於辯方指被告曾稱許可揚言：「報警都沒用，這是國家的事情」，黃則不同意。



