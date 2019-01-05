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偵緝警員觀看1500小時片段蒐證

2019-01-05 列印
　　控方大律師伍健民在庭上透露原有六十六名控方證人，至今縮減為傳召五名證人及兩名專家證人。庭上透露，其中一名作供的偵緝警員花了以月計的時間，觀看大量涉案閉路電視片段，累計達一千五百小時，當中兩小時會呈堂播放。控方證物亦包括林子健的球衣店會員證、球衣店店員證供，以及一些信用卡簽帳記錄與購物收據。

　　控方亦會將被告於案發後在傳媒的公開評論及訪問呈堂，包括被告自己在立法會召開的記者會、被告於facebook的直播、網媒《香港01》與他在石灘的訪問直播、商業電台《在晴朗的一天出發》訪問錄音、香港電台《千禧年代》訪問錄音，以及傳真社的訪問直播。

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