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今「小寒」回暖 最高23℃

2019-01-05 列印
　　天文台預料，廣東氣溫今日繼續上升，而一股微弱的冬季季候風補充將會在周日抵達沿岸地區，本港早上轉涼。受一股偏東氣流影響，隨後數天華南沿岸風勢較大。

　　今日是廿四節氣「小寒」，不過天文台預測，氣溫一點也不寒，最低氣溫十八度，最高氣溫二十三度，料短暫時間有陽光，能見度較低，晚上有一兩陣微雨。

　　明日大致多雲，早上轉涼，有一兩陣微雨，氣溫稍降，介乎十六度至十九度。下周和周二短暫時間有陽光，氣溫十八至二十二度，相對濕度百分之五十六至百分之八十五，有點乾。下周三大致多雲，有幾陣微雨。下周四至周日一連四日晴朗，料短暫時間有陽光。氣溫十九至二十三度。

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