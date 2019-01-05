﻿中港兩漢未履行法院判決﻿ ﻿高鐵內地口岸被限制出境﻿

內地傳媒報道，過去三個月內地執法人員在西九高鐵站內地口岸限制兩人出境，一是內地男子，他欲乘高鐵來港，在內地口岸區遭海關人員扣留，另一為港人，兩人均被指未履行內地法院的判決。



高鐵西九龍站自去年九月四日起執行「一地兩檢」，站內的內地口岸區實施內地法律，據報至今內地人員至少限制兩人到站後出境入港。《南方都市報》報道，去年十月一名龍姓港男，因未履行深圳南山區法院裁決，在西九高鐵站內地口岸區被帶走。報道指，龍男是香港永久居民，於一五年出售南山區一單位後，與買家對簿公堂，深圳法院判龍男須退還一百萬訂金，但他未有履行判決，法院遂向全國所有口岸通報。



去年十月二十七日，這名港男現身西九高鐵站，在內地口岸區被拘留。據報，他當時反應強烈：「這裏是香港，你們憑甚麼限制我出行？」報道指，深圳法院和邊檢部門辦妥交接手續後，「在港鐵公司的配合下」，他被帶上高鐵返回深圳。



《南方》亦報道，深圳龍崗法院上月十三日派員到西九龍高鐵站帶走一名未履行法院判決而遭限制出境的男子，他姓鄒，為內地人，欲乘高鐵到港，在站內遭內地海關扣留，被帶回深圳，案件已處理完畢。



保安局回覆本報指，根據「一地兩檢」的合作安排下，在「內地口岸區」裏，內地法院有權行使司法管轄權，內地執法人員亦有權執法。新民黨主席兼前保安局局長葉劉淑儀表示，今次處理方式符合一地兩檢的法律安排，如涉及港人，內地當局需根據機制通報特區政府。立法議員陳淑莊則要求港府主動了解事件。



