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涉盜2200萬元化妝品 警拘男子起回贓物

2019-01-05 列印
　　元朗一個貨倉五日前發生一宗涉及二千二百萬元化妝品盜竊案，警方重案組深入調查後，在案發兩日後拘捕一名涉案男子，並在上水起回全部贓物。涉案男子帶署調查後，昨日被落案檢控，今日在屯門裁判法院提堂。

　　警方表示，一名三十歲韓國籍男子，於去年十二月三十一日報案，指在九月委託兩名本地男子，將一批市值約二千二百萬港元的化妝品，暫存於元朗福喜街一貨倉，其後發現該批化妝品不見了，懷疑被兩人盜去。

　　探員深入調查後，本周三拘捕涉案有關一名四十六歲姓蔡本地男子，並在上水區起回全部失物。

　　被捕男子昨被控以一項「盜竊」罪，將於今日於屯門裁判法院提堂。

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