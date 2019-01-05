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﻿鄭若驊月底就UGL案立會解畫

2019-01-05 列印
　　立法會司法及法律事務委員會將於本月二十八日舉行例會，主席梁美芬表示，律政司司長鄭若驊已答允出席當日的會議，解釋檢控政策；討論時間約有一小時。

　　對於議員關注律政司考慮尋求外間法律意見的因素，梁美芬表示大家可於會議上討論，但如果涉及個別案件的細節，例如UGL事件，她認為未必適合，因有可能影響相關司法覆核的許可申請的聆訊；她呼籲議員圍繞檢控政策作出討論，且尊重委員會的做法，希望不要濫用會議時間 。

　　民主黨林卓廷則要求，鄭若驊公開回應重點問題，包括是否改變了外判大律師的檢控政策、是否為UGL案度身訂造等。他指，因公眾認為有機會存在偏頗，而聘請獨立法律意見的做法恒之以久，作為律政司有責任維護公眾對司法信心。
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