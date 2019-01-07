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﻿閘車斬人案涉江湖大風暴 黑幫少壯派血鬥上位 警閃拘七人

2019-01-07 列印
■警方拘捕涉案七人，年齡介乎二十四至三十一歲。
■黃大仙日前發生斬人案，七名刀手乘坐兩部寶馬汽車在攔截一部平治房車，狂斬平治上四人。
■警方昨日舉行記者會，展示檢獲的大批武器。
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        黑幫內訌，兩少壯派爭上位！幫派七人前天乘坐兩部寶馬汽車在黃大仙攔截對家一部平治，七人持刀棍下車，狂斬平治車上四人，目無法紀的過程被市民拍下，公眾嘩然。警方閃電破案，昨天拘捕七名涉案男子，檢獲大批武器。另外，警方又拘捕另一黑幫三名成員，起出大批利器，疑他們計劃一場復仇大廝殺。

        黑幫內訌，兩少壯派爭上位！幫派七人前天乘坐兩部寶馬汽車在黃大仙攔截對家一部平治，七人持刀棍下車，狂斬平治車上四人，目無法紀的過程被市民拍下，公眾嘩然。警方閃電破案，昨天拘捕七名涉案男子，檢獲大批武器。另外，警方又拘捕另一黑幫三名成員，起出大批利器，疑他們計劃一場復仇大廝殺。



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