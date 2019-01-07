﻿領養強行收取絕育按金﻿ ﻿福利機構被控非法售狗﻿

現時除領牌寵物店之外，法例禁止私人轉讓狗隻以獲取利益，但政府會豁免部份動物福利機構，容許持牌機構轉讓狗隻後收取「領養費」。有機構除向飼主收「領養費」，更要求支付「絕育按金」，以促使為狗隻絕育，防止被用作商業繁殖用途，而「按金」會在飼主出示狗隻絕育證明後發還。不少持牌機構均設有「絕育按金」制度，惟政府未作任何監管。早前有一所剛失去相關牌照的動物福利機構疑收取按金，遭漁護署票控非法售賣狗隻，審訊去年平安夜結束，裁判官將於本月中作裁決。



政府致力打擊非法買賣動物，但鼓勵有心人「領養不棄養」。漁護署去年三月修訂動物售賣規例，任何人出售狗隻，必須領牌或許可證，違者罰款十萬元。「出售」所指範圍不但指圖取金錢利益，還包括所有換取代價行為，即是同意購買寵物用品或護理服務等均被視作出售。另外，政府為推廣領養犬隻，允許動物福利機構轉讓飼主狗隻，但倘若機構須向領養人士收取「領養費」以彌補狗隻在機構時的開銷成本，如飼料、醫療開支等，機構須領俗稱「慈善牌照」的豁免持有動物售賣商牌照，否則領養費會被視作商業交易利益。



案發時已失慈善牌照



自相關條例去年三月二十日生效後，漁護署發現有機構疑在未持有相關牌照下轉讓狗隻擁有權的個案，並提出檢控。涉事的「亞洲非牟利動物救援」成立兩年多，曾領有「慈善牌照」，但女董事曾曦儀指本年十月被漁護署收回牌照。當時有報道指，該機構被懷疑收取過高而不合理的「領養費」。該機構現租用屯門工廈單位作安置待領養狗隻之用，而資深義工黃先生曾透露，該機構約有四十名義工，截至去年十一月，成功為逾二百隻棄養狗重新另覓新主人。黃表示，接收狗隻主要來自棄養、寵物店結業等，因此大部份犬隻屬純種或混種，不像其他動物福利機構大多數待領養會是唐狗。



一八年十一月「亞洲非牟利動物救援」捲入疑濫收利益事件，當時他們已失去「慈善牌照」。有女飼主領養一隻約瑟爹利犬後，疑被強行收取一千五百元的「絕育按金」，被漁護署票控非法售賣犬隻。女董事曾曦儀承認機構推行「絕育按金」制度，但只要飼主自費為領養犬安排絕育手術，並出示收據後，該筆按金將會全數發還給飼主。曾補充，自從被「釘牌」之後，從沒向領養人士收取分亳「領養費」，「絕育按金」制度原意是杜絕有人從組織領養狗隻後，安排狗隻作商業繁殖用途牟利。



支付逾六千元醫療金



資深義工黃先生表示，在正式轉讓狗隻之前，領養人須簽下協議書，內容包括承諾要半年內為狗隻絕育，但協議書上並沒有提及「絕育按金」。黃補充，職員會口頭上提醒狗主有關金額。黃坦言，大部份狗主替狗隻完成手術後絕少要求以現金方式退還按金，他們「一係會捐咗去，一係用作換狗糧。」



案中向漁護署投訴「亞洲非牟利動物救援」台籍女飼主陳依君，早前於案件尚在屯門裁判法院審理時，承認自己四月領養涉案約瑟爹利犬。陳支付了八千三百四十元，當中包括「醫療費用」、「絕育按金」和幼犬糧。職員強調毋須「領養費」，但陳須付六千六百元的「醫療費用」，該費用之後被公司董事曾曦儀指是對方自願捐獻的「助養金」；職員又向陳涉款一千五百元的「絕育按金」只能以貨品形式退還。



董事否認，並強調當時清楚表示按金可以透過現金方式發還。陳至今仍未向組織索償「按金」，她在庭上指控對方是一所「假的慈善機構」。







