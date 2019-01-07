﻿財爺重申無意「減辣」 研助首期不足者上車﻿

財政司司長陳茂波發表網誌，指目前市民仍面對置業難問題，政府理解部份市民因首期不足而未能置業安居，將考慮尋求解決方案，協助有能力供款但首期不足的上車客。陳茂波重申，政府無意為樓市「減辣」。



財爺陳茂波表示，出席有關財政預算案的諮詢會時，留意到大部份市民都關心樓市問題，包括「樓市辣招會否減辣」，他回應指，不同的樓市辣招措施發揮着不同作用，政策目標亦不相同，所以在考慮減辣訴求時，必須將其性質區分，不能一概而論。



陳茂波指，因應過去幾年樓市過度熾熱，政府先後推出三項「樓市辣招」，包括額外印花稅、買家印花稅以及買家印花稅。其中，買家印花稅及雙倍印花稅均是希望優先讓本港未擁有物業的市民，能有較大的置業機會。因此，基於目前本港市民仍面對置業難的問題，政府無意放寬這三項措施。



由於以往按揭比例較緊，陳茂波稱，理解部份市民因首期不足而未能置業安居的情況。因此，在不會令樓市「火上加油」、不影響銀行體系風險的前提下，將考慮研究為有能力供款但首期不足的上車客，尋求解決方案，這樣做亦可讓買家有更多在二手市場選購單位的機會。



陳茂波補充，政府將審慎從事，考慮四項因素，包括樓價下跌的幅度與速度、成交量、未來住宅樓宇的供應量，以及整體經濟情況與展望。政府會作持續的動態評估，尋求合適的時機。



訊匯證券行政總裁沈振盈認為，政府無意放寬樓市辣招是不希望令市場有太大「遐想」，以及令正在回落的樓價出現「炒風」。沈振盈估計，政府會待樓市再下跌多些，以及銀行體系風險再減少時，才會適當放寬首期的按揭成數，而非「減辣」。本地資深股市及樓市投資者林一鳴預料，政府在樓市再跌三至四成時，才有機會考慮「減辣」。



