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黃遠輝促政府二月底前回應

2019-01-07 列印
　　土地供應專責小組早前向政府提交報告，建議政府優先處理八個土地供應選項。土地供應專責小組主席黃遠輝指，除非有強烈理由，否則社會不應放棄任何一個土地選項建議，同時應馬上就各選項開始做前期規劃工作，又期望政府能在二月底前回應建議。

　　黃遠輝在一個論壇上表示，小組最終報告的建議是建基於廣泛的公眾參與，反映着社會的主流共識，再整合土地供應策略，希望可制訂政府未來應該執行的策略。他希望社會可盡快放下爭議，積極落實社會上的主流意見。他又指，若不能動用土地收回條例，則應以公私營合作發展模式，釋放土地潛力，強調兩者並無衝突。黃遠輝期望政府能在小組二月底解散前，初步回應小組提交的最終報告，例如交代會落實哪些策略或選項，甚至交代今年內會展開哪些前期規劃工作。

　　本土研究社成員陳劍青在同一場合認為，報告未能反映社會共識，擔心土地爭議愈演愈烈。

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