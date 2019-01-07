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沙中線開鑿結果若不理想 陳帆：考慮加固工程

2019-01-07 列印
　　運輸及房屋局局長陳帆昨日出席社會房屋共享計劃活動，指社會房屋計劃推出多年，社聯收集到逾四百個單位，有超過二百戶入住共享房屋。他在活動上致辭時表示，政府當初提出計劃被批評，若非政府敢於作為，不會有現時成績。

　　至於路政署上周公佈沙中線東西走廊C3區的練習牆有螺絲帽和鋼筋未有連接，陳帆被問到政府下一步有何行動時稱調查工作分階段進行，目前只是進行到第二階段，過去開鑿的位置，發現有不同情況，當局早已預期會出現，但目前仍須等待所有檢測工作完成，假如開鑿的結果不理想，將會額外開鑿更多位置檢視。

　　他重申待完成三階段的評估，若情況不理想，才會考慮是否進行加固或改善工程。

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