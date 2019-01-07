百萬行50周年率先試行 ﻿灣仔繞道隧道﻿﻿天花有水漬裂痕 ﻿

中環灣仔繞道即將在本月二十日通車，公益金昨舉行五十周年百萬行，路線包括中環灣仔繞道，吸引逾兩萬人參加。早前灣仔繞道隧道部份路段曾出現漏水問題，昨有市民指在現場視察，隧道部份路段仍有積水，天花有裂紋，有牆壁甚至寫上「要換」字句。



公益金昨日舉行五十周年百萬行，由中環愛丁堡廣場出發，以北角油街為終點，全程五點三公里，當中包括仍未通車的中環灣仔繞道，吸引逾兩萬人參加。早前繞道的隧道部份路段多次被指有漏水問題，雖然路政署指已完成修補工程，但參加者昨日行經隧道時，都特別留意有關情況，並在途中見到水漬，不過都相信隧道安全。



根據昨日市民現場視察，指隧道部份路段地面仍有積水，部份天花不但有水漬，更出現裂紋，裂紋長短、深淺不一，目測裂紋最長達一米。另外，又發現隧道其中一道牆壁有破損，被圈起並寫上「要換」字句。



運輸及房屋局局長陳帆對此指，天花會出現水漬及裂痕，是由於防火塗層熱漲冷縮，及塗層乾涸後形成，屬正常情況。對於地面仍有積水，他指隧道設計上已安裝排水系統，排走滲水。由於石屎並非百分百防水，牆身難免出現「鐘乳石」，只要作灌漿處理便可解決。陳帆強調，中環灣仔繞道合乎法定和安全要求。



中環灣仔繞道造價逾三百六十億元，全長四點五公里，其中約三點七公里為行車隧道。繞道連接中環林士街天橋及北角東區走廊，將紓緩港島北的交通擠塞。



路政署回應，中環灣仔繞道已通過檢測，證實結構安全，當工程完成後，工程團隊正進行輕微修補工作，並不會影響繞道通車。 對於有指繞道牆身和天花有水漬，是隔熱塗層顏色不均勻，並非水漬。



