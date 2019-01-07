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大掃除家務助理搶手 工會倡時薪加至150元

2019-01-07 列印
　　尚有不足一個月就是農曆新年，不少人會考慮聘請家務助理進行大掃除。香港家務助理總工會昨日與職工盟推出「歲晚大掃除搵工互助計劃」，鼓勵聘用家務助理協助，並建議新年大掃除收費。即日起至年廿四（本月二十九日）每名家務助理時薪為一百五十元，年廿五（本月三十日）起，估計最低時薪為一百六十元，較去年同時段加價十元。工會續指，每年大約接到四百至六百多宗大掃除工作，而且新年大掃除較一般家務辛苦，現時在計劃下願意接大掃除工作的助理只有五十多名。有家務助理指出，長者大掃除時容易受傷，包括可能從高處跌倒，或清潔廚房浴室時滑倒。

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