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教宗方濟各哀悼楊鳴章主教

2019-01-07 列印
　　天主教香港教區主教楊鳴章日前因肝硬化導致肝衰竭逝世，終年七十三歲，教宗方濟各特此慰問香港教區。

　　教廷國務卿帕羅林樞機發出慰問信函，表示得悉楊鳴章主教離世，教宗方濟各對此感到難過。

　　他感謝楊鳴章主教多年來作為司鐸及主教的服務，又向香港教區神職班、修士修女和全體信眾，致以衷心慰問。教宗又向哀悼楊鳴章主教的眾人致以宗座遐福。

　　教區諮議會日前開會討論，輔理主教夏志誠表示，諮議會決定將先集中精神處理楊鳴章主教的後事，其後將根據教會法典規定，在主教逝世後八日內，選出新一任署理主教。

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