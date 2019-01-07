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﻿大球場重建擬增公眾使用處　

2019-01-07 列印
　　政府擬重建香港大球場，民政事務局局長劉江華表示，香港大球場會在啟德體育園落成當日正式展開重建；目前啟德體育園已完成招標並即將動工，預計約四年後落成，局方有四年時間為重建大球場作諮詢和規劃。

　　劉江華續指，目前大球場的使用率不高，預計在啟德體育園落成後，大球場的使用率會進一步下降。市民現時既不能免費使用大球場，學界也不能用以作體育比賽，因此局方正考慮將大球場重建成與其他康文署場地功能相同的用地，供公眾充份使用。

灣仔運動場未有計劃遷拆

　　至於灣仔運動場，劉江華重申政府暫時無計劃遷拆。
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