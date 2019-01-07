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藥安網引入新標靶藥 治血癌有效比率增三倍

2019-01-07 列印
■中大內科及藥物治療學系名譽臨牀副教授王紹明。
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　　本港患慢性淋巴細胞白血病的人數有上升趨勢，中大內科及藥物治療學系名譽臨牀副教授王紹明指，該病的初期患者無明顯徵狀，難以察覺該病，而患者大多數是長者，同時患有其他病，不適合接受傳統標靶藥治療，故藥物安全網去年八月引入新一代標靶藥，將完全有效比率增至三倍，亦將患者的病情受控時間延長，整個療程約三十萬元，合資格的人士可獲部份資助。

　　一名八十一歲的長者，一年多前例行覆診之驗血中發現白血球比正常高十倍及有貧血，進一步檢驗後確診慢性淋巴細胞白血病，電腦掃描顯示腹腔的淋巴核已腫脹，患者正接受新一代標靶藥治療及化療，現時情況穩定。王紹明提醒，該病的初期患者無明顯徵狀，甚至長達十年都未有病發，建議市民定期做例行檢查。

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