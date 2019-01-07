署方亦計劃安排有自殘傾向人士或部份有特別醫療或護理需要的在囚人士，提供電子手帶，遙距監控在囚人士的情況，一旦情況異常可及早派人救治。消息人士又指，計劃運用面容辨識等技術，可憑着不同在囚人士的特徵盡快辨識涉事者。同時，研究在院所的特定通道加裝感應器，如在囚人士沒有按指定路線行走，警報系統會提醒懲教人員留意。
政府引入「智慧監獄」 遙距監控在囚人士
署方亦計劃安排有自殘傾向人士或部份有特別醫療或護理需要的在囚人士，提供電子手帶，遙距監控在囚人士的情況，一旦情況異常可及早派人救治。消息人士又指，計劃運用面容辨識等技術，可憑着不同在囚人士的特徵盡快辨識涉事者。同時，研究在院所的特定通道加裝感應器，如在囚人士沒有按指定路線行走，警報系統會提醒懲教人員留意。
閘車斬人案涉江湖大風暴 黑幫少壯派血鬥上位 警閃拘七人
黑幫內訌，兩少壯派爭上位！幫派七人前天乘坐兩部寶馬汽車在黃大仙攔截對家一部平治，七人持刀棍下車，狂斬平治車上四人，目無法紀的過程被市民拍下，公眾嘩然。警方閃電破案，昨天拘捕七名涉案男子，檢獲大批武器。...
2019-01-07
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或討論公民被拘事件 加參眾議員組團訪華
加拿大參眾議員組成的訪問團，昨日開始對中國正式進行訪問。有成員表示今次行程以兩國發展長遠關係為目標。議程不包括討論在華被拘兩公民，但有機會討論。 代表團團長、加拿大參議員戴伊（Joseph Day）乘坐飛機前赴上海前接受訪問表示， 被中國當局關押的加拿大前外交官康明凱，和商人斯帕弗的案子沒有在訪華的行程上，但一旦中方提及，已經作好准備與中國討論，在此案子時闡明加拿大的立場。 會見上海深圳地方團體 根據加媒報道，加拿大代表團由兩名參議員和四名國會議員組成，此行在幾個月前就有事先計劃，由加中議會協會（Canada-China Legislative Association）主...
2019-01-07
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塞納河水上餐廳遭縱火 黃背心示威演變成警民衝突
新一年法國的「黃背心」示威活動持續，示威者連續八個周末在全國各地上街。巴黎、馬賽、圖盧茲及波爾多等大城市均有「黃背心」示威，其中巴黎的示威者有大約四千人，他們在街上焚燒垃圾桶、電單車、汽車和路障，甚至在塞納河的水上餐廳縱火；又有人向防暴警察投擲雜物，一名警員被單車擊中受傷。防暴警察要發射催淚彈及水炮驅散示威者。 在巴黎，有示威者闖入第七區政府發言人格里沃（Benjamin Griveaux）辦公室所在的大樓，用吊臂車破壞大門，並闖入庭院大肆破壞車輛，格里沃及工作人員要經後門落荒而逃。這是「黃背心」示威活動展開以來，首次有政府建築物遇襲受損。格里沃事後接受電視台訪問時說：「他...
2019-01-07
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天鑽一房入場價438萬
作為2019年頭炮新盤，中國海外旗下的大埔天鑽，首批推出324伙應市，包括一房至三房連套房戶型，發展商提供最高18.5%折扣，折實平均呎價約12800元，一房戶折實價438.8萬起。 中國海外地產董事...
2019-01-05
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儲局放鴿中美啟談判 港股反彈或見兩萬六
美國聯儲局可能放緩加息步伐，刺激杜指上周五勁彈746點，三大指數齊飆升逾3%，港股美國預託證券（ADR）亦造好，收報25911點，預示恒指今日或高開285點。此外，上周五人行宣佈降準，今日中美亦將展開...
2019-01-07
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高普下令 半力屠「狼」
利物浦領隊高普矢言經過英超聖誕快車後，今晚英格蘭足總盃第三圈作客狼隊以大局為重起用一班副將。雖然如此，紅軍上場英超被曼城打破不敗金身後一肚烏氣，今仗誓屠「狼」洩忿兼重返勝軌，客勝可取。 （香港時間周二凌晨3:45開賽） 紅軍剛輪英超作客1:2不敵曼城首嘗聯賽敗績，一肚烏氣急欲發洩。但領隊高普透露會讓副選擔綱球隊的「反彈任務」：「英足盃是一項重要的賽事，但球隊必須作出陣容調整，我們要顧全大局。」 沙基利進攻信得過 這名德國籍領隊承諾左閘艾拔圖摩蘭奴將正選上陣，而上仗英超鬥曼城時後備登場的前鋒史杜列治、鋒將梳頓沙基利和中場法賓奴泰華利斯等也預料會輪換出場，球隊整體戰力不...
2019-01-07
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抵玩手機生力軍
新一年手機市場持續熱鬧，旗艦大作緊接發佈之餘，廠商同步帶來一眾中、低階生力軍，對預算不多的用戶來說，這批新作更具吸引力，最便宜的千多元有交易，還有迷你三防手機，以及最新Android 9 Pie機款，...
2019-01-07
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聞重返樂壇 古仔笑言要玩鐵人賽
古天樂、張家輝、與吳鎮宇等昨日為新片《使徒行者：諜影行動》開工。談到古仔是香港娛圈首位歌影視大滿貫藝人，家輝笑指是好事，自己也曾得過樂壇新人獎，並自爆好驚對住人唱歌。問到古仔2019年的新挑戰是否重返...
2019-01-07
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社論——洗太平地 鎮壓「小黑煞」
香港罪案率一向偏低，整體治安良好，外地稱羨。但鬧市近日接二連三上演黑幫廝殺案件，而且一波比一波激烈，究竟發生何事？警方必須全力掃蕩，嚴防黑幫亂港，陷入永無寧日的境地。 繼有黑幫斬人並在旺角警署門外燒車之後，前天又發生有黑幫份子駕車在黃大仙公路上截停仇家的汽車，不由分說揮刀狂斬，整個廝殺過程被市民拍攝下來，上載互聯網。不少市民慨歎世風日下，擔心黑幫勢力壯大。如有外國人看了短片，不了解香港實際情況，或會以為香港治安不逞，令香港形象受損。 據報道，連串黑幫當街械鬥事件，涉及一個黑幫內訌，兩個少壯派為爭上位而大打出手。涉事而被警方拘捕的黑幫份子，均為二十多歲的年輕人，反映這些少壯派...
2019-01-07
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伊時論事——從化賽馬 令人期待
香港賽馬會於上周公佈將會在今年三月二十三日與從化區政府合作，在從化馬場舉辦首項純演示性速度馬術比賽，讓內地民眾體驗香港的世界級賽馬運動，對於中國馬迷來說，當然是一大喜訊，畢竟他們將會首次在中國近距離接觸一眾香港冠軍騎練如告東尼、大摩、韋達及莫雷拉等的風采。 隨着從化馬場的落成及運行，配合廣州從化市本身擁有的天然美景和優質溫泉，馬會希望能將該區發展成為國家及國際旅遊勝地。 雖然今次賽事不會接受投注，不過參加比賽的模式與制度將與香港賽馬的機制一樣，如果騎師在賽事中犯錯，也會受到競賽小組的懲罰。參加馬主也會得到與香港賽事一樣的獎金，練馬師及騎師獲得的成績亦會計算在現有的排行榜上，...
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