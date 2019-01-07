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政府引入「智慧監獄」　遙距監控在囚人士

2019-01-07 列印
　　特首去年的施政報告提出以創科應用、研發、分析及防衞等四個策略，提升執法機構的能力，首階段包括引入「智慧監獄」。懲教署正跟機電署及政府資訊科技總監辦公室合作，研究相關措施，並希望在一九至二〇年度推出。

　　署方亦計劃安排有自殘傾向人士或部份有特別醫療或護理需要的在囚人士，提供電子手帶，遙距監控在囚人士的情況，一旦情況異常可及早派人救治。消息人士又指，計劃運用面容辨識等技術，可憑着不同在囚人士的特徵盡快辨識涉事者。同時，研究在院所的特定通道加裝感應器，如在囚人士沒有按指定路線行走，警報系統會提醒懲教人員留意。

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